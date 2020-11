Po avtocesti divjal 220 kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti so na avtocesti pri Šentrupertu ujeli voznika, ki je vozil kar 220 kilometrov na uro, kar je 90 kilometrov več, kot je dovoljeno.

Policisti so v nedeljo okoli 14. ure pri nadzoru prometa na avtocesti A1 pri Šentrupertu izsledili voznika, ki je vozil s prekoračeno hitrostjo. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je 40-letnik vozil s hitrostjo 220 kilometrov na uro, kar je 90 kilometrov na uro več od dovoljene hitrosti.

Vozniku so izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

V zadnjem času več ekstremnih prekoračitev hitrosti na avtocesti

Policisti v zadnjem obdobju, še posebej med konci tedna, ugotavljajo porast ekstremnih prekoračitev hitrosti na avtocesti, zaradi katerih so ogroženi vsi udeleženci cestnega prometa. Svetujejo, da so vozniki odgovorni ter da prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju, izkušnjam in razmeram na cesti.