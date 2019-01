Po 80. letu se mora vozniškemu izpitu odpovedati petina voznikov #video

Ko dopolnijo 80 let, morajo pri nas upokojenci za podaljšanje vozniškega dovoljenja opraviti zdravniški pregled. Pri nas se bo število voznic in voznikov, starejših od 65 let, do leta 2060 podvojilo, število starejših od 80 let pa se bo povečalo za kar štirikrat. Preverili smo, ali bo cestna kultura zato takrat drugačna oziroma prilagojena starostnikom.

Ob počasni vožnji, hitrem zaviranju in nespretnosti v krožiščih večina ljudi hitro pomisli na starejše voznike. A čeprav veljajo za nevarne, so običajno samo previdnejši, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Ko dopolnijo 80 let, morajo za podaljšanje dovoljenja opraviti zdravniški pregled

Z leti se telesne funkcije spremenijo, odzivnost človeka pa se upočasni. "Starejšim se podaljšuje odzivni čas, poslabšata se jim vid in sluh, vse to pa so posledice, ki nato vplivajo na varnost pri vožnji," je pojasnil inštruktor vožnje pri AMZS Brane Legan. Ko dopolnijo 80 let, morajo pri nas zato vozniki in voznice opraviti zdravniški pregled, da preverijo, ali so še zmožni sesti za volan.

Na Agenciji za varnost prometa (AVP) ob tem menijo, da bi morali na tem področju narediti še več. "Treba bi bilo narediti več za ozaveščanje in preventivo starejših ter mogoče uvesti kakšen program za izboljšanje voznih sposobnosti starejših," je poudaril direktor AVP Igor Velov.

Takšen program, ki je sicer plačljiv, obstaja na poligonu na Vranskem. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela ter traja pet ur. "Vozniki preizkusijo svoja vozila, spoznajo, kako se avto odziva, kako delujejo sistemi, to je ta prednost, s katero se potem lažje udeležujejo v prometu," je pripovedoval Legan.

Izpit ima več kot 21 tisoč voznikov, starejših od 80 let

Na omenjenem poligonu je svoje vozne sposobnosti po njegovih besedah preizkusil tudi 97-letnik. "Bilo je zanimivo, ker je do avtomobila najprej prišel s pomočjo oporne palice, ko je sedel za volan in vozil na poligonu, pa me je v kritičnih trenutkih pozitivno presenetil. Lahko rečem, da se je zelo dobro odzval in opravil vožnje," se spominja Legan.

Omenjeni 97-letnik je sicer eden od 21.072 slovenskih voznikov, ki so starejši od 80 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje. Voznikov, ki so starejši od 60 let, je skupaj 341.713. Pri 80 letih se mora pri nas vozniškemu izpitu odpovedati petina voznikov, so še poročali na Planetu.