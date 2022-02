Plači Goloba in Fajonove visoko nad plačami predsednikov parlamentarnih strank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišjo plačo od vodij parlamentarnih strank je januarja imela evroposlanka Tanja Fajon (njena plača znaša 9.166,30 evra bruto, vendar ji pripada še pol toliko pavšala za stroške in po nekaj sto evrov dnevnic za vsak dan, ko je v Bruslju), sledi pa ji predsednik vlade Janez Janša (6.099 evrov bruto). Ker bodo v prihodnjih mesecih volitve in meritve javnega mnenja kažejo visoko podporo stranki Svoboda Roberta Goloba, smo v analizo vključili tudi njegovo plačo. Golobovi mesečni prihodki so po zadnjih javno dostopnih podatkih (letno poročilo GEN-I za 2020) znašali 35 tisoč evrov bruto (v to številko je vključena tako plača kot nagrada in ostali dodatki).

Janezu Janši sledita ministra, za gospodarstvo Zdravko Počivalšek (nekdaj SMC, zdaj Konkretno) in obrambo Matej Tonin (NSi). Počivalšek je januarja davkoplačevalce stal 5.881,78 evra, Tonin pa 5.434,66 evra. Vsi preostali predsedniki oziroma koordinatorji strank sedijo v poslanskih vrstah, višina njihove plače je odvisna tudi od starosti in delovne dobe.

Plača predsednika SNS Zmaga Jelinčiča je januarja znašala 4.788,21 evra bruto, predsednica SAB Alenka Bratušek je davkoplačevalce stala 3.949,99 evra, sledi pa ji koordinator Levice Luka Mesec. Njegova januarska plača je znašala 3.710,05 evra bruto. Najslabše plačan je predsednik LMŠ Marjan Šarec, za njegovo plačo je iz državnega proračuna odšlo 3.670,91 evra.

Plača predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je januarja znašala 5.419,54 avra bruto. Pahor, ki mu letos poteče drugi mandat in ne more ponovno kandidirati, ne bo upravičen do posebnega dodatka, kot ga dobiva nekdanji predsednik države Milan Kučan. Foto: STA

Šest poslancev s plačo nad 5.000 evrov bruto

Med poslanci je najvišjo plačo prejšnji mesec prejel predsednik državnega zbora in stranke Lide Igor Zorčič (5.558,34 evra bruto), sledita mu podpredsednika državnega zbora Branko Simonovič (5.239,52 evra bruto) in Jože Tanko (5.194,08 evra bruto). Simonovič je sicer izstopil iz stranke DeSUS, v imenu katere je bil izvoljen v državni zbor, ni pa še razkril, kateri stranki se bo pridružil.

Bruto plače preostalih poslancev se gibljejo med 3.500 in 5.100 evri. Več kot pet tisoč evrov bruto plače so med poslanci prejeli še Franc Jurša iz DeSUS (5.130,64 evra bruto), Danijel Krivec iz SDS (5.009,35 evra bruto) in Ivan Hršak iz DeSUS (5.085,35 evra bruto).

Najnižjo bruto plačo med poslanci je januarja prejel Jure Ferjan iz SDS (3.532,85 evra). Le nekaj evrov več sta prejela Andrej Černigoj iz NSi (3.620,49 evra bruto) in Nik Prebil iz LMŠ (3.661,14 evra). Skupen bruto znesek za poslanske plače je decembra znašal 385.425,86 evra.

Bivšemu predsednike Republike Slovenije Milanu Kučanu je bil januarja izplačan mesečni dodatek k pokojnini v višini 1.486,97 eur bruto. Foto: Bojan Puhek

Vsi ministri s plačo nad 5.000 evrov bruto

Med ministri, razen že omenjenih Janše, Počivalška in Tonina, je januarja najvišjo plačo prejel minister za kulturo Vasko Simoniti (5.898,97 evra bruto). Sledijo mu minister finančni minister Andrej Šircelj (5.830,18 evra bruto), minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (5.778,60 evra bruto) ter notranji minister Aleš Hojs in minister za razvoj Zvonko Černač (oba sta davkoplačevalce stala 5.778,59 evra bruto).

Okoli 5.600 evrov bruto je znašal januarski prihodek ministrice za šolstvo Simone Kustec in kmetijskega ministra Jožeta Podgorška. Okoli sto evrov manj so davkoplačevalce januarja stali minister za zunanje zadeve Anže Logar, minister za socialo Janez Cigler Kralj, minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ministrica za zamejce in izseljence Helena Jaklitsch in zdravstveni minister Janez Poklukar.

Na repu lestvice je minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič (5.211,10 evra bruto).

Kovšči 3.300 evrov, Štrusu tisoč evrov manj

Plača predsednika državnega sveta Alojza Kovšce je januarja znašala 5.778 evrov bruto oziroma 3.326 evrov neto. Državni sekretar državnega sveta Dušan Štrus je januarja prejel 1.000 evrov manj od Kovšce oziroma 2.332 evrov neto. Državni svetniki so januarja v povprečju dobili okoli 1.000 evrov neto za sejnine in za delo z volilno bazo.