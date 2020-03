Pivčeva: Težave so pri izvozu mleka, kupujte slovenske izdelke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preskrba s prehranskimi izdelki v Sloveniji v tem trenutku ni motena, niti ni ogrožena, je zagotovila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, Aleksandra Pivec, piše STA.

Je pa potrošnike pozvala, naj izbirajo slovenske izdelke. Zaradi karantene v Italiji so se sicer težave pojavile pri izvozu slovenskega mleka.

"Težave pri izvozu svežega mleka"

Z današnjim dnem so razmere na področju živilskopredelovalne verige postale zaskrbljujoče, je v izjavi za javnost povedala Pivčeva. Razlog je karantena, ki zaradi širjenja novega koronavirusa velja za celotno Italijo, na katero so močno vezani določeni pridelovalci iz Slovenije. Zlasti je prišlo do težav pri izvozu svežega mleka, je povedala ministrica.

Foto: STA

Podobne težave je v prihodnje moč pričakovati tudi v drugih sektorjih. Zato so na kmetijskem ministrstvu vzpostavili koordinacijsko skupino, ki bo spremljala vse dogodke in okoliščine, skrbela za komunikacijo z vsemi deležniki ter bo tudi zadolžena za pripravo morebitnih ukrepov za umirjanje situacije. Oblikovali so tudi kontaktno točko, na katero se lahko obračajo deležniki, piše STA.

Ministrica je ob tem poseben poziv namenila potrošnikom. "Slovenija ni motena, niti ni ogrožena v preskrbi s prehranskimi izdelki. Dobava in nakup sta popolnoma možna in bosta možna tudi v prihodnjih dneh," je zagotovila. Obenem pa se pripravljajo tudi podlage za krepitev blagovnih rezerv.

"Imamo zadostne količine s strani domačih pridelovalcev, v tem trenutku je pomembno, da jih podpremo," je po poročanju STA še poudarila Pivčeva.