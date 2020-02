Pivčeva pri Toninu: Ne gre za združevanje pred pogovori z Janšo

Po odstopu predsednika vlade Marjana Šarca sta se odprli dve poti: nove volitve ali nova koalicija. Stranka SDS, ki jo vodi Janez Janša, je parlamentarnim strankam za petek poslala povabilo na pogovore o novi koaliciji.

V novo koalicijo bi šle le stranke SMC, DeSUS in NSi

V LMŠ, SD, Levici, SAB in SNS so v preteklih dneh povabilo na pogovore že zavrnili, so pa na pogovore o novi koaliciji pripravljeni v SMC, DeSUS in NSi.

Sredinski trojček skupaj na pogajanja k Janši?

Dnevnik medtem danes piše, da se pojavljajo ugibanja o neformalnem oblikovanju sredinskega trojčka, ki bi ga sestavljale SMC, NSi in DeSUS. Ta skupina bi nato skupaj nastopila v pogajanjih z Janšo o novi koaliciji.

Bo Janezu Janši (SDS) uspelo zbližati stališča s strankami SMC, NSi in DeSUS? Foto: STA

Vodja poslancev SMC Igor Zorčič ob obisku pri predsedniku države Borutu Pahorju na vprašanje o tem ni želel konkretno odgovoriti. Dejal je le, da je treba razumeti, da vseh taktik, izhodišč pogajanj ne bo javno komentiral.

O čem sta govorila Pivčeva in Tonin?

Je pa danes k predsedniku NSi Mateju Toninu prišla predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec. Kot je povedala, je bil sicer ta pogovor načrtovan še kot spoznavni, po tem, ko je nastopila funkcijo predsednice DeSUS. "Okoliščine so se zdaj nekoliko spremenile in pričakujem še kakšno drugo točko dnevnega reda," je povedala.

DeSUS ne bo tisti, ki bo šel v fronto

Namigovanja o združevanju treh strank pred pogajanji z SDS je sicer zavrnila. Kot je dejala, se v skladu z odločitvijo organov stranke udeležuje teh pogovorov, ne bodo pa sklepali nobenih zavez in ponujali kadrovskih, programskih in drugih stališč. "Mi na pogovore odhajamo z vsemi, ki so nas povabili, v nobenem primeru pa nismo mi tisti, ki gremo naprej v fronto," je dejala.

"Mi na pogovore odhajamo z vsemi, ki so nas povabili, v nobenem primeru pa nismo mi tisti, ki gremo naprej v fronto," je povedala predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Foto: STA

Šarec ponudil roko SMC, Bratuškova vsem razen SDS

O povezovanju strank je sicer ob odstopu govoril tudi predsednik LMŠ Šarec. V svojem govoru, v katerem je sporočil odstop, je sodelovanje na predčasnih volitvah ponudil stranki SMC Zdravka Počivalška.

Vabilo vsem parlamentarnim strankam razen SDS je v prejšnjih dneh poslala tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. V njem je povabila k razmisleku o oblikovanju projektne vladne koalicije, ki bi volitve zamaknila za toliko časa, da bi jim uspelo sprejeti spremembe volilne zakonodaje in morda nekatere nujne zakone.

Predčasne volitve usodne za tri stranke? Zadnja anketa agencije Mediana, ki jo je ta opravila za POP TV, je sicer pokazala, da bi nekatere parlamentarne stranke na morebitnih predčasnih volitvah najverjetneje ostale pred vrati parlamenta. Glede na anketo bi stranko SMC tako volilo le 1,5 odstotka vprašanih, SAB 1,8 odstotka, SNS pa 2,6 odstotka vprašanih.

Preberite še: