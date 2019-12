Potem ko so se v javnosti pojavile špekulacije o njenem zdravstvenem stanju, je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec odkrito spregovorila o svojih težavah z zdravjem. Kot je zapisana na Facebooku, jo mučijo težave s hrbtenico, zaradi česar bo bržkone morala na operacijo. Zdravniki so ji namreč med vretenci diagnosticirali cisto, ki ji povzroča večje težave. Pivčeva se je sicer v zadnjih dneh znašla pod plazom očitkov zaradi svoje vloge pri spornem projektu SRIPT, ki ga je vodila Turistično-gostinska zbornica Slovenije.

Zaradi očitkov v povezavi s projektom SRIPT in končnim poročilom ministrstva za gospodarstvo, ki je pokazalo, da Aleksandra Pivec nekaterih del pri projektu, pri katerih je navedena kot avtorica, ni v celoti opravila sama, je kmetijska ministrica premierju Marjanu Šarcu ponudila svoj odstop. Kot je napovedala, bo v primeru, da ji premier ne zaupa več, odstopila.

Pivčeva odkrito spregovorila o zdravstvenih težavah

Ministrica je bila v minulih dneh na bolniškem dopustu. Ker so se v javnosti pojavile špekulacije o njenem zdravstvenem stanju, je na družbenem omrežju Facebook odkrito spregovorila o svojih zdravstvenih težavah. "Imam težave s hrbtenico. Med vretenci je bila diagnosticirana cista, ki mi povzroča vedno večje težave, saj pritiska na živčevje, na nekatere notranje organe, delno pa blokira pretok po hrbtenjači," je pojasnila Pivčeva.

Po njenih besedah zdravniki še opravljajo diagnostiko, bržkone pa bo v nadaljevanju potrebna tudi operacija: "S svojo ekipo na ministrstvu sem v rednih dnevnih stikih, zaupam jim, delo pa teče neprekinjeno. Sama ga ves čas spremljam in komuniciram po svojih najboljših močeh." Kot je še pojasnila, so se prej omenjene zdravstvene težave nabirale dlje časa, sama pa jim ni posvečala dovolj pozornosti. V zadnjih tednih so se stopnjevale, zato je morala poiskati zdravniško pomoč.

Ministrici zaradi neprijavljenih honorarjev grozi globa

Kdaj se bo ministrica vrnila v službo, trenutno še ni jasno. Njeno ime se v javnosti v zadnjih tednih sicer pojavlja v povezavi z nepravilnostmi pri projektu SRIPT, ki ga je vodila Turistično-gostinska zbornica Slovenije. Pivčeva je kot državna sekretarka na vladnem uradu za zamejce za sodelovanje pri projektu po plačilu akontacije dohodnine prejela slabih 20 tisoč evrov, vendar pa omenjenih honorarjev, tako kot morajo to storiti funkcionarji, ni prijavila protikorupcijski komisiji (KPK).

Ker tega ni storila, ji zdaj grozi plačilo globe od 400 do 1.200 evrov. Pivčeva, ki se bo na januarskem kongresu stranke DeSUS potegovala za mesto predsednice stranke in izzvala dolgoletnega šefa stranke Karla Erjavca, je pred dnevi pojasnila, da ni vedela, da mora omenjene honorarje prijaviti KPK in da je na to niso opozorili.

Pivčeva: Ugotovitve ministrstva se nanašajo na zbornico

Kar zadeva očitke v povezavi s projektom SRIPT in končnim poročilom gospodarskega ministra, pa je Pivčeva dejala, da je nekatere naloge pri oblikovanju dokumentov opravila skupaj z več avtorji in po skupnih usklajevanjih. Kot je dodala, sta tudi svetovanje in prenos znanj v partnerstvo in dokumente avtorsko delo. Ker je projekt vodila Turistično-gospodarska zbornica Slovenije, se ugotovitve gospodarskega ministrstva v poročilu nanašajo na zbornico, ne na moje delo, je še dodala ministrica.