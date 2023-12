Pirc Musarjeva: Če bomo solidarni in enotni, bo zagotovo lahko še bolje

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnjem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, v predsedniški palači nagovorila obiskovalce. Besedi enotnost je dodala še solidarnost, ki se ji zdi izjemno pomembna za našo državo. "Če bomo solidarni in enotni, kar znamo biti, bo zagotovo lahko še bolje, kot sicer že je," je dodala.

Današnji praznik je po besedah predsednice po prvem poimenovanju dan samostojnosti dobil dodatek, in sicer dan samostojnosti in enotnosti. "In prav ta beseda enotnost, če dodam zraven še solidarnost, se mi zdi, je izjemno pomembna za našo državo. Namreč želela bi si, da smo bolj enotni v tem, kar je pomembno za razvoj in za lepše življenje v naši državi. Če bomo solidarni in enotni, kar znamo biti, bo zagotovo lahko še bolje, kot sicer že je," je dejala v izjavi za medije ob dnevu odprtih vrat.

Predsednica je obiskovalcem razkazala svojo pisarno. Na dan odprtih vrat se vsakič prijavi ogromno ljudi, tudi tokrat je tako, po 100 v skupini, je povedala. Kot je dodala, je izjemno vesela, da lahko Slovenkam, Slovencem, državljankam in državljanom pokaže predsedniško palačo, da vidijo, kje predsednica dela in "kje ustvarjamo naše ideje in zgodbe".

Pred palačo je med 9. in 16. uro prisotna postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.