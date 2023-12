Obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti

Državni praznik ima korenine s konca 80. let prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele kazati težnje po uvedbi demokratičnega sistema, tržnega gospodarstva in samostojne države.

Na podlagi kompromisa so predstavniki takratnih političnih strank in poslanskih skupin 6. decembra 1990 podpisali sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu. V njem so se vse stranke zavezale, da bodo pri pripravi in izvedbi plebiscita delovale sporazumno in usklajeno ter da se stranke, zastopane v skupščini, zavedajo zgodovinskega pomena odločanja za osamosvojitev na plebiscitu.

Ravno velika enotnost politike o tem vprašanju je po mnenju mnogih prepričala in povezala tudi volivce, ki so se množično udeležili plebiscita 23. decembra. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri, ko so prešteli okoli 60 odstotkov glasov, uradno pa so jih razglasili tri dni pozneje, torej na današnji datum pred 33 leti.

Že tradicionalno je bila enotnost naroda v ospredju tudi letošnjih slavnostnih govorov pred dnevom državnosti. Podpredsednica DZ Nataša Sukič je na petkovi slavnostni seji DZ med drugim dejala, da je naloga vseh, predvsem pa nosilcev oblasti, ljudem povrniti zaupanje v državo. To bo po njenih besedah mogoče doseči le na temeljih solidarnosti in pravičnosti, za kar bo nujna tudi enotnost, kot ob glasovanju na plebiscitu.

Slavnostni govornik na osrednji državni proslavi, premier Robert Golob, je državljane pozval, naj se mu pridružijo v skupnem cilju – vzpostavitvi pozitivne družbene klime, ki je ključna za družbo blaginje. Osamosvojitev države je bila zgodba o uspehu. A jo moramo vsak dan znova dograjevati in dograjujemo jo vsi s svojimi individualnimi zgodbami o uspehu, je izpostavil.