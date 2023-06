Pirc Musarjeva ob 750. obletnici prve omembe Ormoža: Veseli me, da je tu toliko uspešnih podjetij #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ormož spada med najstarejša mesta v Sloveniji, njegove začetke pa navezujejo na leto 1273, čeprav je to območje že v prazgodovini spadalo med največje naselbine v takratni Evropi.

Ormož spada med najstarejša mesta v Sloveniji, njegove začetke pa navezujejo na leto 1273, čeprav je to območje že v prazgodovini spadalo med največje naselbine v takratni Evropi. Foto: STA

Pirc Musarjeva je v nagovoru poudarila, da je v Ormožu in njegovi okolici mnogo številnih uspešnih podjetij, pri čemer se v mestu ustvarjajo delovna mesta z visoko dodatno vrednostjo, ki "so temelj za boljše plače, višji standard zaposlenih in pomenijo tudi enega od pogojev, da se nadarjene mlade zadrži v mestu in v regiji".

Kot pogoj, da mladi ostanejo v mestu, je navedla tudi dostopna javna stanovanja za tiste, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Pojasnila je, da je z veseljem sprejela novico, da je to ena od prednostnih nalog župana in občinske uprave. Kot primer razvoja v mestu je predstavila tudi gradnjo novega vrtca, projektiranje nove osnovne šole in želje po gradnji nove telovadnice, ki bi po njenih besedah lahko pomenila tudi temelj za razvoj športnega turizma.

Ormož prvič omenjen pred 750 leti

Ormoški občinski svet je leta 2019 praznik občine umestil na 16. junij, ki je povezan prav s prvo omembo mesta v pisnih virih pred 750 leti, v tednu okoli tega dne pa poteka vrhunec dogajanja, v katerega se vključili občinske zavode in društva.

Kot je ob visokem jubileju povedal ormoški župan Danijel Vrbnjak, življenje vsakemu kraju dajejo ljudje, ki so skozi stoletja razvijali mesto in dejavnosti v njem. Ormož ima po njegovem veliko bogate zgodovine in zanimivih zgodb.

Foto: STA

"Naša naloga je, da tudi za naslednje generacije obdržimo tradicije in gradimo prihodnost. Pred nami so svetli časi, imamo dobre statistične kazalnike. Število prebivalcev in podjetij se nam povečuje, tudi število aktivnih zaposlenih občanov. Prepoznani smo na področju turizma, organiziramo številne dogodke, zato verjamem, da tudi mladi čutijo pripadnost skupnosti," je dejal Vrbnjak.

Ob obletnici številni kulturni dogodki

Zaznamovanju 750. obletnice prve omembe Ormoža se bo v soboto pridružil tudi Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, ki bo v grajski pristavi tamkajšnjega gradu med drugim predstavili knjigo domačega fotografa Cirila Ambroža ter film 750 let pozneje, ki ga je ustvaril skupaj z Denisom Žuranom. Odprli bodo tudi razstavo Dragocenosti Ormoža, ki jo je uredila Nevenka Korpič, na ogled pa bo še priložnostna razstava ormoških filatelistov.

Foto: STA

Kot je že januarja ob napovedi letošnjega programa pojasnila predstavnica Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož Nevenka Korpič, Ormož spada med najstarejša mesta v Sloveniji, njegove začetke pa navezujejo na leto 1273, čeprav je to območje že v prazgodovini spadalo med največje naselbine v takratni Evropi. Omenjalo se je tudi naselbino na desnem bregu Drave, a je Ormož pozneje nenadoma izginil.

Foto: STA

"Omembo Ormoža v pisnih virih je prvič mogoče zaznati leta 1273 in zelo smo veseli, da je v arhivu nemškega viteškega reda na Dunaju ohranjena tudi originalna listina na pergamentu. Ta kot eno izmed prič v dedni pogodbi omenja Friderika iz Holermusa, torej Ormoža. Mesto je sicer ob obeh omenjenih imenih prav po Frideriku nosilo še ime Fridau, medtem ko sedanje sega v čas po drugi svetovni vojni," je dodala Korpičeva.

Foto: STA