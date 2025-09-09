Predsednica Nataša Pirc Musar ostro obsoja domnevno izkoriščanje tujih delavcev, zaposlenih na kmetiji Bobnar v Cerkljah na Gorenjskem, ki so se nanjo obrnili za pomoč. Pismi delavcev je predsednica posredovala pristojnim institucijam in jih prosila za nujno obravnavo. Inšpektorji so na kmetiji izvedli več nadzorov, postopki še tečejo.

Televizija Slovenija je v ponedeljek poročala, da naj bi na kmetiji v Cerkljah na Gorenjskem 20 delavcev iz Indije delalo v slabih pogojih, delodajalec naj jim med drugim ne bi dovolil piti vode. Delavci so na pomoč zaprosili tudi Pirc Musar.

V predsedničinem uradu so danes za STA pojasnili, da so prejeli dve pretresljivi pismi tujih delavcev v Sloveniji. "Vsebina je izjemno skrb vzbujajoča, saj izpostavlja neprimerno ravnanje z zaposlenimi, neprimerne bivanjske pogoje ter kršenje delovnopravne zakonodaje, pravic in človekovega dostojanstva. To je nedopustno," so zapisali in poudarili, da predsednica republike takšno ravnanje s tujimi delavci najostreje obsoja.

S primerom seznanjena tudi inšpektorat za delo in policija

Ker konkretnih pristojnosti za ukrepanje v takem primeru nimajo, so pismi odstopili zavodu za zaposlovanje in jih prosili za nujno obravnavo, prioritetno preučitev ter izvedbo nadaljnjih postopkov in ukrepov, ki bodo zaščitili delavce. "Prav tako smo prosili, da urad predsednice o poteku postopkov redno seznanjajo," so dodali. Z vsebino pisem so seznanili še Delavsko svetovalnico, Neodvisni sindikat delavcev Slovenije in društvo Ključ.

S primerom sta seznanjena inšpektorat za delo in policija. Na inšpektoratu so danes zavrnili očitke o neodzivnosti v konkretnem primeru in pojasnili, da so opravili več nadzorov, postopki pa še niso končani.

Pri zavezancu Kmetijsko gospodarstvo Bobnar, trgovina s sadjem in zelenjavo so nadzora opravili 5. in 26. junija, nato 10. junija in 14. julija nadzor pri Gostinstvu Bobnar na Ravnah na Koroškem, 27. avgusta pa so opravili še nadzor zavezanca Kmetijski pridelki Bojan Bobnar.

Po pojasnilih inšpektorata je bilo na Kmetijskem gospodarstvu Bobnar v času nadzora zaposlenih 21 tujih delavcev iz Indije in Nepala, zaslišali so jih osem. "Priče so jasno opisale dogajanja in nepravilnosti pri zavezancu," so zapisali na inšpektoratu, ki je nadzor izvedel v skupni akciji s kranjsko policijo in finančno upravo.

Ugotovili so kršitve s področja delovnih razmerij glede zagotavljanja počitkov med dvema delovnima dnevoma ter glede obračunavanja in izplačevanja dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev so vložili kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.

Tudi zoper družbo Kmetijski pridelki Bojan Bobnar uvedli prekrškovni postopek

Na področju varnosti in zdravja pri delu so izdali prepovedno odločbo zaradi neustreznih bivanjskih pogojev za nastanitev delavcev. Poleg tega so ugotovili še druge nepravilnosti s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zaradi katerih prekrškovni postopek še poteka.

Inšpektorji za delo so tujim delavcem nudili tudi informacije o njihovih pravicah in možnostih. Več kot polovica tujih zaposlenih delavcev pri zavezancu si je tako uspešno poiskala novo zaposlitev pri drugem delodajalcu.

Tudi pri preostalih dveh podjetjih (Gostinstvo Bobnar in Kmetijski pridelki Bojan Bobnar) vodijo upravne postopke. Pri Gostinstvu Bobnar so ugotovili kršitve v zvezi z zaposlovanjem za določen čas, izplačilom regresa in dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa in vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Prekrškovni postopek je po pojasnilih inšpektorata v teku.

Tudi zoper družbo Kmetijski pridelki Bojan Bobnar so inšpektorji uvedli prekrškovni postopek. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na izjavo o varnosti z oceno tveganja, ureditev delovnih prostorov in zagotavljanje prve pomoči, so pojasnili in dodali, da so zavezancu izdali tudi ureditveno odločbo, postopki pa še tečejo.

Inšpektorat nadzorov, ki so v teku, ne more podrobneje komentirati

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, inšpektorat nadzorov, ki so v teku, ne more podrobneje komentirati, dokler traja ugotovitveni postopek in se ne zagotovi pravica zavezanca do izjave.

"Takšna zadržanost ni stvar izbire, temveč nujen pogoj za zagotavljanje integritete postopka in nemotenega delovanja inšpektorjev. Pri usklajenih akcijah med različnimi državnimi organi je še toliko pomembneje, da se s prehitrim razkrivanjem podrobnosti ne ogrozi uspešnosti drugih vzporednih postopkov," so izpostavili.

So pa v sporočilu poudarili, da so kršitve pravic delavcem, še posebno ranljivejšim skupinam, nedopustne.