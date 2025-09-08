Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo po napovedih v torek v DZ poslala predlog za imenovanje dveh novih ustavnih sodnikov. Predlagala naj bi vrhovna sodnika Nino Betetto in Primoža Gorkiča. Za izvolitev bosta kandidata na tajnem glasovanju v DZ potrebovala 46 poslanskih glasov, pri čemer oba lahko računata na zadostno podporo koalicije.

Predsednica republike je javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti sodnikov na ustavnem sodišču v uradnem listu objavila konec aprila. Jeseni se namreč mandata iztečeta aktualnima ustavnima sodnikoma Špelci Mežnar in Marku Šorliju. Na poziv so v uradu predsednice republike prejeli 13 prijav.

Pirc Musar je posvetovanja s poslanskimi skupinami o imenovanjih na ustavnem sodišču opravila junija. Že tedaj sta za favorita koalicije, ki ima skupno 50 poslanskih glasov, obveljala vrhovna sodnika Betetto in Gorkič.

Ti dve imeni bo predsednica predvidoma v torek tudi uradno poslala v DZ.

Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen pravni strokovnjak, ki je dopolnil najmanj 40 let starosti. O imenovanju kandidata, ki ga DZ predlaga predsednik republike, poslanci odločajo na tajnem glasovanju. Za izvolitev je potrebnih 46 glasov.

Prazen je tudi sedež guvernerja Banke Slovenije

Predsednico čaka tudi reševanje še dveh odprtih kadrovskih vprašanj, imenovanje novega varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Pogovori naj bi se nadaljevali v teh dneh.

Položaj guvernerja Banke Slovenije je nezaseden že od januarja letos, predsednica pa je opravila že več neuspešnih krogov posvetovanj s predstavniki poslanskih skupin. V največji vladni stranki namreč ves čas vztrajajo pri svoji kandidatki, državni sekretarki na finančnem ministrstvu Saši Jazbec, za katero pa je Pirc Musar že povedala, da je ne namerava predlagati. Pirc Musar naj ne bi še povsem dvignila rok nad zadnjim kandidatom Simonom Savškom, ki pa mu je največja poslanska skupina Gibanje Svoboda ob zadnjih posvetovanjih očitala manko vodstvenih izkušenj.

V prihodnjih mesecih pa predsednico republike čaka tudi začetek postopkov za imenovanje še treh novih ustavnih sodnikov. Spomladi prihodnje leto se namreč mandati iztečejo aktualnim ustavnim sodnikom Mateju Accettu, Klemenu Jakliču in Rajku Knezu.