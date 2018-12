Pikalo: O financiranju zasebnega šolstva bo morala spregovoriti koalicija

Te dni poslanske skupine SDS, NSi in SNS namreč razmišljajo o predlogu ustavne obtožbe zoper premierja Marjana Šarca zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe o financiranju zasebnega šolstva, ki jo je ustavno sodišče sprejelo leta 2014. Danes so sicer napovedale, da bodo z ustavno obtožbo počakale na obravnavo novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v DZ, ki bo na decembrski redni seji.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je ob tem spomnil, da v tem trenutku "nihče nima dovolj glasov v eno ali drugo smer", ter glede na razmerje sil v parlamentu in koaliciji napovedal zelo počasno in mukotrpno usklajevanje.

Koalicija različno

V koaliciji večinoma ocenjujejo, da je napoved ustavne obtožbe prezgodnja. V LMŠ napovedujejo razpravo o predlogu novele Zofvi, s katero bi SDS odločbo uresničila. V SMC poudarjajo, da je treba odločbe ustavnega sodišča spoštovati. Tudi poslanec DeSUS Jurij Lep ocenjuje, da je ustavna obtožba legitimna. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa ocenjuje, da je opoziciji zmanjkalo idej.

"Zasebno je za nekatere, javno je pa za vse"

Po besedah Pikala mora kot odgovoren za to področje usklajevati različne interese, DZ pa bo tisti, ki bo o tem odločal. Sicer pa je, kot je še dejal minister, njegova pozicija v zvezi s šolstvom jasna: zasebno je za nekatere, javno je pa za vse.

Poudaril je tudi, da je vsako odločbo ustavnega sodišča treba reševati in rešiti. "To je osnova pravne države in pravne kulture," je bil jasen. Obenem je spomnil na še eno neuresničeno ustavno odločbo na področju šolstva, in sicer o financiranju visokega šolstva iz leta 2011. "Zanimivo je, kako nihče politično ne problematizira te odločbe," je bil Pikalo še kritičen.

Sovdatova: Nedopustno je, da na nekatere odločbe ustavnega sodišča ni odziva že več let Foto: STA Odhajajoči predsednici ustavnega sodišča Jadranki Sovdat se zdi nedopustno, da na nekatere odločbe ustavnega sodišča že po več let ni odziva. "To je velika anomalija v delovanju pravne države," je poudarila. Po njenem je nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča lahko tudi razlog za ustavno obtožbo, "saj gre vendar za kršitev ustave". "Za pravno državo zagotovo ni značilno to, kar se dogaja, da imamo cel seznam odločb ustavnega sodišča, na katere se zakonodajalec ni odzval," je kritična predsednica ustavnega sodišča, ki se ji mandat ustavne sodnice izteče čez teden dni. Zakonodajalec se po njenih besedah mora odzivati na odločbo ustavnega sodišča v roku, ki ga ta določi. "Če spoštujemo pravila vladavine prava, potem se odločbe ustavnega sodišča spoštujejo," je dejala. Da se to ne dogaja, jo, kot je pojasnila, tudi osebno iritira. Zadnje čase smo se po njenih navedbah navadili na besede "se ne strinjamo z odločbo ustavnega sodišča, ampak jo bomo spoštovali". "Ampak spoštovanje zahteva odziv v roku. Če tega odziva ni, temu ni mogoče reči drugače kot nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča," je poudarila in dodala, da se ji to zdi popolnoma nesprejemljivo. Pojasnila je, da v resnih zahodnih demokracijah teh problemov nimajo, zato se ji zdi, da se v tem pogledu ne kažemo prav v dobri luči.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v izjavi novinarjem danes spomnil, da je v Sloveniji osnovna šola obvezna, zato mora država financirati javno veljavni program ne glede na to, ali se izvaja v javni ali v zasebni šoli. Ustavno sodišče je po njegovem mnenju zelo jasno povedalo, da je treba javno veljavni program enako financirati v zasebnih in javnih osnovnih šolah, zakonodajalcu pa naložilo, da mora neustavnost v zakonu odpraviti.

V NSi bodo počakali na odločitev koalicije glede predloga novele zakona, ki ga je vložila SDS, saj slednji po njihovem mnenju odpravlja neustavnost. "Če koalicija ne bo za to, da bi se ustavna odločba realizirala, bomo vložili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade," je pojasnil Horvat in spomnil na težavo, da je ustavna odločba stara že štiri leta. Na vprašanje, ali se jim to ne zdi prezgodaj, saj Šarčeva vlada deluje le nekaj mesecev, je Horvat odgovoril, da to ni težava, prav tako bo ravno ob odločanju o predlogu zakona vlada na položaju okoli 100 dni.

Na vprašanje, ali jim je žal, da niso vstopili v koalicijo, saj naj bi to vprašanje rešili v koalicijskem sporazumu, pa je Horvat odgovoril, da ne. "Vsak dan znova ugotavljamo, da papir vse prenese in se ideje, ki so bile zapisane v osnutek sporazuma, ne bi uresničevale," je pojasnil.

Prvak SNS Zmago Jelinčič je danes dejal, da je predlog ustavne obtožbe upravičen, ker je odločbe ustavnega sodišča treba spoštovati.