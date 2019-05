Pet zanimivosti po evropskih volitvah #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večina izvoljenih imen evropskih poslancev, ki bodo pet let sedeli v Bruslju, je pričakovanih. Vseeno pa so volitve, ki jih je zaznamovala predvsem slaba volilna udeležba, navrgle tudi nekaj zanimivosti.

1. Angelika Mlinar je dobila največji delež preferenčnih glasov – a ni bila izvoljena.

Nosilka liste Stranke Alenke Bratušek Angelika Mlinar je dobila skupno 15 tisoč preferenčnih glasov od 19 tisoč glasov, ki so jih volivci namenili njeni stranki. Tako je stranki prinesla skoraj 80 odstotkov glasov. A to ni bilo dovolj za njeno izvolitev in vrnitev v Bruselj.

Foto: STA

2. Ljudmila Novak se kot prva slovenska poslanka vrača v Bruselj.

Poslanka in do nedavnega predsednica NSi je prvi mandat v Bruslju opravila v obdobju med letoma 2009 in 2014. Zdaj se torej vrača.

Foto: STA

3. Milan Brglez kot največje presenečenje

Poslanec SD Milan Brglez je bil v vsej volilni kampanji verjetno deležen najmanj pozornosti. Njegova izvolitev ni bila pričakovana, še sam je po razglasitvi rezultatov dejal, da tega ni pričakoval.

Foto: Ana Kovač

4. Tolažilna nagrada za SMC

Prav izvolitev Brgleza je razveselila njegovo nekdanjo stranko SMC, ki z rezultatom sicer ne more biti zadovoljna. S tem ko se Brglez seli v Bruselj, se bo izpraznilo poslansko mesto v Državnem zboru (DZ), ki ga bo zasedel poslanec iz njihovih vrst. Naslednji v vrsti je Dušan Verbič, ki je bil poslanec SMC že v prejšnjem mandatu.

Foto: Reuters

5. SLS kot edina neparlamentarna stranka

Vsi izvoljeni poslanci so člani parlamentarnih strank, le Franc Bogovič, ki se je med poslance prebil s četrtega mesta na listi SDS in SLS, je član neparlamentarne stranke.

Foto: Ana Kovač