Perič: Čedalje večji pritiski in grožnje poslancem. Han: To je treba prijaviti.

"Zadnje čase se na nas poslance izvaja čedalje večji pritisk, kar me skrbi," je v oddaji dejal poslanec SMC Gregor Perič. "Tudi zaradi tega, ker vem, da nekateri poslanci o tem nočejo spregovoriti, da se to ne bi še stopnjevalo," je dejal poslanec SMC. Pred njegovo hišo se je ponoči pojavil plakat z napisom "Gregor Perič, heroj ali izdajalec?".

Perič je danes na družbenem omrežju Twitter napisal, da je v Sloveniji postalo zvijanje rok poslancem nekaj normalnega. "Vzdušje spominja na neke druge čase in oblasti," je dodal.

V oddaji je Perič dejal, da poslanci domov dobivajo pošto, e-sporočila, "pojavljajo se tudi razne grožnje, tako ali drugače zavite ponudbe". To je šlo absolutno predaleč, je dodal.

Han: Treba je jasno povedati, kdo je prišel in kaj je ponujal

Han je dogajanje ostro obsodil. Je pa dejal, da je včasih najlažje reči: "Zdaj so pa vsi grdi, podkupujejo me." Kot pravi Han, je treba jasno povedati: "Ta in ta je prišel do mene, tole in tole mi je ponudil. Treba ga je prijaviti in tako naprej," je dejal. Kot je povedal, je tudi on verjetno kdaj kaj dobil, pa tega ni kazal in objavil na Twitterju. "Če si preveč čustven, potem nisi za politiko, jaz to gledam bolj športno, ni pa prijetno," je dejal in dodal, da gre za sestavni del politike.

Kot je še poudaril, so politiki za marsikakšno zadevo krivi sami. "Kar politiki sami pišejo drug o drugem in s tem spodbujajo svoje navijače, je za moje pojme absurd. Obsojam in problematiziram stvari, ki jih dela tudi leva stran. Premalokrat pa slišim od druge strani, da bi obsojala dogajanje na svoji strani," je dejal.

Foto: STA

Han: 46 glasov še nimamo

O sestavljanju nove koalicije je vodja poslancev SD dejal, da zdajšnja vlada naloge ni opravila najboljše in da mislijo, da bi bilo zelo dobro, da bi se oblast zamenjala. "Vemo, da potrebujemo 46 glasov v državnem zboru, tega za zdaj še ni," je dejal in napovedal, da bo poslanska skupina SD dala glas za Karla Erjavca.

Perič verjame, da bodo v SMC igrali ekipno

Na vprašanje, ali so v SMC enotni v tem, da ne podprejo Erjavca za mandatarja, je Perič dejal, da se v SMC veliko pogovarjajo. "Smo stranka dialoga, nismo stranka enega samega pogleda, enoumja. Kot liberalci imamo včasih zelo pestre in glasne razprave, ampak se na koncu, ko gremo skozi vrata, poenotimo, tako je bilo tudi nazadnje, kljub temu da je bilo to medijsko zapeljano bistveno drugače, " je dejal Perič, ki verjame, da bodo v SMC igrali ekipno.

Preberite še: