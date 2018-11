Pavlič s tožbo nad Žilića in nekatere člane sveta Slovenskih železnic

Franc Zupanc, Benjamin Ornik in Albert Pavlič so vložili tožbo zoper "samooklicanega" v. d. predsednika Sindikata železničarjev Slovenije Ibra Žilića in nekatere druge člane svet sindikata. Ti so, kot so prepričani omenjeni trije, sodelovali na nezakoniti seji sveta, na kateri je bil s položaja predsednika sindikata razrešen Zupanc.

"S tožbo izpodbijamo nezakonite sklepe, sprejete na ločeni četrti redni seji Sveta Sindikata železničarjev Slovenije, ki jih je sprejela nesklepčna skupina članov Sveta," so zapisali v sporočilu za javnost, pod katerim je kot predsednik sindikata podpisan Zupanc.

Seja je bila po mnenju Ornika, Pavliča in Zupanca nezakonita, ker ni bila sklepčna, je ni sklicala za to pooblaščena oseba, je ni vodila pooblaščena oseba in ker se seje Sveta SŽS ne da enostavno ločeno voditi od ostalih članov Sveta SŽS oziroma voditi dveh vzporednih sej.

Tudi sklep, s katerim je bila predsedniku Zupancu izrečena nezaupnica in so mu bila 17. oktobra odvzeta vsa pooblastila in pristojnosti, je bila po mnenju trojice nezakonit. "Samooklicani v. d. predsednika SŽS Ibro Žilić je večkrat storil sum kaznivega dejanja ponareditve listin," so prepričani. Pri tem so med drugim navedli, da je bil postopek vpisa Žilića kot zakonitega zastopnika sindikata v Poslovni register Slovenije pri Ajpesu nezakonit.

Odnosi v sindikatu so se močno poslabšali prejšnji mesec, ko je svet sindikata s položaja razrešil Franca Zupanca. Ta je kmalu sporočil, da razrešitve ne priznava. Kot je oktobra povedal na novinarski konferenci v Ljubljani, je ta sklep sprejel del članov sveta sindikata, ki so se po prekinitvi seje umaknili na drugo lokacijo ter sami nadaljevali razpravo. Svet Sindikata železničarjev Slovenije namreč šteje 26 članov, po prekinitvi seje pa jih je na drugi lokaciji svojo sejo izvedlo 11, torej manj kot polovica.