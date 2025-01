"Že v mesecu dni bo v Kopru na voljo sto novih ležišč," je v luči reševanja bivanjskih razmer študentk in študentov na novinarski konferenci povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Postelj zanje je namreč premalo. Na ministrstvu za visoko šolstvo so lani predvidevali, da bo po končanih investicijah v Mariboru tam ležišč za študente dovolj, manj optimistični so bili glede Kopra, v Ljubljani pa še zlepa naj ne bi mogli zagotoviti dovolj prostora. Danes so predstavili bolj konkretne ukrepe, ki so jih pozdravili tudi pri Študentski organizaciji Slovenije.

Pomembna pridobitev za namestitve študentov je odkup Baragovega semenišča, je uvododma povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Predvidoma v tem letu bodo na ministrstvu izvedli najbolj nujna vzdrževalna dela, sanacija pa bo sledila, ko bo z obnovo začela Mestna občina Ljubljana. Pomebna pridobitev, ki naj bi bila s 100 ležišči na voljo že čez kakšen mesec, pa je še v Kopru. Barka 2 bo nudila povsem novo opremo z novimi ležišči za študente, je dodal.

Glede novih ivesticij, je primarna lokacija v Ljubljani na Roški cesti. "Na Roški sta predvidena dva stolpiča s 380 ležišči." Druga lokacija so Brinje na Dunajski, kjer računajo na do 700 postelj. Tretja lokacija se je pojavila z gradnjo nove veterinarske fakultete. Investicije so načrtovane, je poudaril Papič, in tudi upa na čimprejšnjo izvedbo.

Rešitev glede subvencioniranja ležišč

Papič je omenil še več načinov subvencioniranja ležišč. Ker so nekateri mehanizmi neusklajeni, nameravajo izenačiti subvencijo pri zasebnikih na isti znesek, kot je dodatek k štipendiji ministrstva za delo. "Iz obstoječih 32 evrov, kakršna je trenutna subvencija za posteljo pri zasebniku, bomo subvencijo dvignili za 300 odstotkov, da bo popolnoma enaka kot je dodatek pri imetnikih teh štipendij. Torej želimo ponuditi isto subvencijo tudi vsem tistim študentom, ki niso prejemniki državnih štipendij, saj dodatek pripada zgolj tistim, ki imajo štipendijo od države, torej državna štipendija, Zoisova štipendija," je še pojasnil minister.

Zahteva pojasnila za dvig cen najemnin v domovih

Glede napovedanih dvigov cen za najemnino v javnih študentskih domovih, je papič dejal, da je že zahteval čimprejšnji sestanek z direktorji domov, saj ga zanimajo natančni razlogi za dvig cen oz. kateri stroški jih najbolj bremenijo.

"Potem pa bomo, enako kot s tem dvigom subvencij za zasebnike, poiskali rešitev za dvig subvencij tudi za javne študentske domove, tako da bo ta dvig ničen oz minimalen."

V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) spremembe pozdravljajo in so veseli napredka, je danes dejal njen predsednik Luka Mihalič.

Ta je že ob izteku lanskega leta v pogovoru za STA poudaril, da se v slovenskih študijskih središčih, zlasti v Ljubljani in na Primorskem, študentje soočajo z resnim pomanjkanjem postelj v študentskih domovih. "Borimo se za več postelj v javnih študentskih domovih. To je ena zadeva, ki jo resno zagovarjamo, torej gradnjo javnih študentskih domov, v čemer vidimo tudi rešitev za nasičen najemniški trg," je dejal med drugim.

Za izboljšanje njihovega socialnega položaja si študentska organizacija prizadeva tudi s predlogom zakona za urejanje položaja študentov, ki je v postopku v DZ. V ŠOS upajo na sodelovanje ministrstev in napredek pri sprejemanju zakona, je takrat povedal Mihalič.

Marca lani je ŠOS zaključila zbiranje več kot 40 tisoč podpisov v podporo zakonu za urejanje položaja študentov. Predsednik ŠOS je pojasnil, da jim je do zdaj uspelo doseči dogovor s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki je privolila v vložitev zakona v parlamentarno proceduro. Kljub temu po Mihaličevih besedah ŠOS še vedno čaka na odziv ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstva za zdravje, s katerima morajo uskladiti ključne ukrepe iz zakonskega predloga, da bi lahko nadaljevali zakonodajni postopek, je še pojasnil za STA.

Poslanci odbora DZ za izobraževanje pa so že lanskega oktobra ob seznanitvi s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 in s predlogom proračuna za leto 2026 izražali skrb zaradi premalo študentskih postelj. Tako v koaliciji kot opoziciji so v razpravi izpostavili pomanjkanje mest v študentskih domovih. Tatjana Greif (Levica) je izrazila skrb, da je na področju študentskih domov premalo napredka. "Kdaj bodo slovenska univerzitetna mesta dobila potrebno infrastrukturo za bivanje študentov?" jo je zanimalo. "Postelj je premalo, najemnine za stanovanja na trgu pa so visoke," je poudarila Alenka Helbl (SDS). Iva Dimic (NSi) pa je pozdravila, da se sredstva za študentske domove s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 zvišujejo za 2,2 milijona evrov. A je hkrati opazila, da za bivanje študentov ni predvidenega povečanja in znesek na tej postavki ostaja 4,5 milijona evrov.