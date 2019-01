Pajek v prestolnici odpeljal rekordno malo vozil

Pajki v Ljubljani letno odpeljejo vse manj vozil, ki ovirajo promet. Lani so namreč ta specialna vozila po nalogu mestnih redarjev odpeljala 2.390 vozil, kar je manj kot v prejšnjih treh letih, so za STA sporočili iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT).

Na parkirišču Avto sejma na Cesti dveh cesarjev, kamor pajki po nalogu mestnih redarjev odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila v Ljubljani, je bilo po navedbah JP LPT v torek okoli poldneva 143 neprevzetih vozil.

Seznam odpeljanih vozil je objavljen na spletnih straneh JP LPT. Na vprašanje, kako pogosto se zgodi, da nihče ne pride po odpeljano vozilo, in koliko časa je bil najdlje kakšen avto pri njih, so odgovorili, da je neprevzeto praktično vsako četrto pripeljano zapuščeno vozilo, nekatera vozila pa so v hrambi tudi po leto in več.

Neprevzeta vozila po koncu postopka predajo v ekološko razgradnjo, so še pojasnili pri JP LPT, ki ima trenutno v lasti štiri pajke, od katerih so trije operativni, enega pa bodo prodali.

Zaračunavajo tudi dnevno hrambo

Foto: Matej Povše Na omenjeni lokaciji Avto sejma je blagajna, ki je odprta 24 ur in kjer lahko lastniki vozil poravnajo svojo obveznost. Za prevzem vozila je treba namreč plačati stroške odvoza, ki znašajo sto evrov. Vozilo je treba prevzeti čim prej, saj zaračunajo tudi dnevno hrambo nepravilno parkiranega vozila v višini petih evrov.

Odvoz zapuščenega vozila medtem znaša 35 evrov, hramba zapuščenega vozila pa pet evrov na dan. Višina stroškov za odvoz tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, ki ga ni mogoče odstraniti s pajkom, pa se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, je razvidno s spletnih strani JP LPT.