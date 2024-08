Po napadu na redarja oster odziv sindikata

Sindikat občinskih redarjev Slovenije je v odzivu na napad na občinskega redarja v romskem naselju Poganci izrazil razočaranje in zgroženost nad odnosom do njih. Po njihovih navedbah se je ponovno izkazalo, da je delo občinskega redarja zahtevno, nevarno, nepredvidljivo in naporno ter ga delodajalci in država žal premalo cenijo.