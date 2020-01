Pahor: Rupnikova dejanja bodo v zgodovinskem spominu ostala kot zavržna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po objavi odločitve vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo povojno obsodbo domobranskega generala Leona Rupnika zaradi pomanjkljivosti v nekaterih točkah takratne sodbe, se vrstijo kritike in pozivi politiki. Predsednik republike Borut Pahor poudarja, da bodo Rupnikova dejanja v zgodovinskem spominu ostala zapisana kot zavržna.

Predsednik Borut Pahor sicer za STA same odločitve vrhovnega sodišča ni želel komentirati, saj je "komentiranje ali izražanje mnenj o posameznih odločitvah vrhovnega ali kateregakoli sodišča s strani organov drugih vej oblasti z vidika zagotavljanja samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti nesprejemljivo in nedopustno".

Kljub temu pa meni, da "bodo tudi generacijam za nami prisega generala Rupnika Hitlerju, njegovo sodelovanje z okupatorjem in goreč antisemitizem v zgodovinskem spominu ostali zapisani kot zavržna dejanja", poroča STA.

Številni odzivi na odločitev sodišča

Na novico o odločitvi vrhovnega sodišča so se odzvali številni, zelo ostro tudi izraelski Center Simona Wiesenthala, ki je sodbo ocenil kot izkrivljanje zgodovine holokavsta in Slovenijo v pismu slovenski veleposlanici v Izraelu Andreji Purkart Martinez pozval k sprejemu ustreznih ukrepov za odpravo škode. Tudi sicer je bila odločitev vrhovnega sodišča v Izraelu deležna precejšnje pozornosti. Po navedbah diplomatskih virov na slovenskem veleposlaništvu v Izraelu že pripravljajo odgovor, v katerem bodo poudarili, da Slovenija jasno obsoja holokavst.

Foto: Wikipedia To bo po poročanju STA poudaril tudi predsednik Pahor, ko se bo prihodnji teden v Jeruzalemu v spominskem parku Jad Vašem udeležil foruma voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst, ki bo letos v znamenju 75. obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Tam bo osrednja slovesnost 27. januarja, Pahor pa se je bo udeležil skupaj z nekdanjimi internirankami.

Slovenija bo tudi med podpisnicami izjave na srečanju Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA) v nedeljo v Bruslju. V njej se bodo države zavezale k ohranjanju spomina na žrtve holokavsta. Srečanja se bo udeležil zunanji minister Miro Cerar.

Društvo koroških slovenskih pravnikov pa je Slovenijo pozvalo k sprejemu zakonskih sprememb, da ne bi bilo v prihodnje novih razveljavitev obsodb oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije. Pojasnila pravosodnega ministrstva o tem, kakšne možnosti ima Slovenija pri tem, STA še čaka.

V razsodbi se je vrhovno sodišče sicer ukvarjalo z očitanimi kršitvami kazenskega zakona in kazenskega postopka, medtem ko se o krivdi Rupnika ni izrekalo.