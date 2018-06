Pahor pozdravil dogovor o imenu Makedonije

Predsednik republike Borut Pahor je danes pozdravil dogovor med grško in makedonsko vlado glede rešitve spora o imenovanju in napredovanju Makedonije v članstvo Evropske unije in zveze Nato. Ob tem je poudaril, da si je Slovenija ves čas prizadevala, da bi sosednji državi našli za obe sprejemljivo rešitev.

V tem času je Slovenija "z obema državama gojila prijateljske odnose in ju spodbujala k rešitvi vprašanja, ki je skoraj tri desetletja blokiralo evroatlantsko pot Makedonije", piše v sporočilu za javnost urada predsednika republike.

Kot so še zapisali, "Slovenija pozdravlja odločenost obeh predsednikov vlad, da najdeta za obe strani sprejemljivo rešitev, čeprav je pot do polne uveljavitve še dolga in negotova". Predsednik Pahor, tudi kot sopredsedujoči pobudi Brdo-Brioni, ki je aprila zasedala prav v Skopju, "razume ta dogovor kot enega najpomembnejših vzpodbudnih signalov glede reševanja dvostranskih in večstranskih vprašanj na Zahodnem Balkanu, za mir, varnost in evroatlantsko perspektivo te regije".

Predsednika vlad v Atenah in Skopju Aleksis Cipras in Zoran Zaev sta v torek dosegla dogovor, da se bo nekdanja jugoslovanska republika Makedonija od zdaj imenovala republika Severna Makedonija. Dogovor odpira pot za rešitev 27 let dolgega spora ter za napredovanje Makedonije v EU in Nato, a mora dobiti zeleno luč še v obeh parlamentih in na referendumih.