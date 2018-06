Grčija in Makedonija naj bi še danes rešili spor o imenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premierja obeh držav, grški Aleksis Cipras in makedonski Zoran Zaev, sta se že v ponedeljek popoldan pogovarjala po telefonu, njun pogovor pa je potekal v dobrem ozračju, so sporočili. Danes naj bi pogovore nadaljevala.

Zaev je za makedonsko televizijo Telma dejal, da je optimističen glede rešitve. Po poročanju grškega časnika Ekatimerini, naj bi Cipras, če bo vse potekalo, kot mora, s pogovori seznanil grškega predsednika Prokopisa Pavlopulosa ter vodje parlamentarnih strank.

Grški premier Aleksis Cipras. Foto: Reuters

Po navedbah Kociasa v ponedeljek zvečer za grško televizijo Kontra, naj bi bili glede dogovora o imenu še vedno na mizi predlogi republika Severna Makedonija, republika Zgornja Makedonija in republika Nova Makedonija. Kocias je še dejal, da je Zaev že sprejel rešitev. Grški mediji medtem po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug poročajo, da naj bi se Cipras in Zaev dogovorila o imenu republika Severna Makedonija in da naj bi sporazum o tem uradno podpisali konec tega tedna, najverjetneje v soboto, ob Prespanskem jezeru.

Grčija in Makedonija v sporu od leta 1991

Evropski komisar za sosedsko politiko Johannes Hahn je v ponedeljek popoldan na Dunaju v odzivu dejal, da bi lahko rešitev spora o imenu Makedonije pomenila spodbudo za celotno regijo. Kot je še dejal, na rešitev čaka kot "oče, ki pričakuje otroka", navaja APA.

Spor med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje traja že od leta 1991 in je zaradi grške blokade glavna ovira Makedonije na poti v EU in zvezo Nato.