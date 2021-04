Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo danes v Vidmarjevi vili v Ljubljani odkril spominsko ploščo v počastitev 80. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte in njene vloge v uporu proti okupatorjem. 26. aprila 1941 je v hiši publicista in literarnega kritika Josipa Vidmarja potekal sestanek, na katerem je bila ustanovljena Protiimperialistična fronta. Ta se je 22. junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda, zato smo predsednika države vprašali, zakaj je za zaznamovanje Osvobodilne fronte izbral 26. april, ne 22 junij. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Zakaj je polemika, ali je bila najprej Protiimperialistična fronta ali Osvobodilna fronta, relevantna? Komunisti so v drugi svetovni vojni videli spopad med angleško-francoskim in nemško-italijanskim imperializmom, torej so enačili zahodne demokratične države in obe fašistični državi. Ime Protiimperialistična fronta bi tako nakazovalo, da je bila OF najprej usmerjena tudi proti zahodnim silam.