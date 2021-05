Pahor odgovarja evroposlancem: Zmernost v političnem prostoru dragocena dobrina

Pahor je spomnil, da je že v nedavnem velikem intervjuju za Večer ocenil, da je zmernost v političnem prostoru postala zelo dragocena dobrina. "Ne vem, ali smo vsi skupaj tega sposobni ali ne, ampak kako zelo koristno bi bilo, če bi vsi sprevideli, da se je šlo marsikje korak predaleč, in bi bili sposobni narediti korak nazaj, da bi lahko šli potem vsi skupaj lažje naprej," je Pahor spomnil na besede v intervjuju.

"Treba bo najti neke rešitve v našem obnašanju, v reševanju problemov, v načinu splošnega razpoloženja, za kar je politika posebej odgovorna, da bomo lažje premagali krizo in se potem soočili z njenimi številnimi posledicami, ki jih ne gre podcenjevati," je dodal v nizu štirih tvitov.

V luči tega, kar nas še čaka, morda tudi po koncu epidemije, bi se veljalo zamisliti nad našimi ravnanji, jih nekoliko prilagoditi nujnosti večjega sodelovanja. Da gremo naprej po poti iskanja tistega, kar nas povezuje.” — Borut Pahor (@BorutPahor) May 6, 2021

Evropski poslanci Milan Brglez, Franc Bogovič, Tanja Fajon in Ljudmila Novak so mu v sredo v pismu izrazili zaskrbljenost nad psihosocialno situacijo ter splošnim družbenim ozračjem v Sloveniji. Prosili so ga, da s svojo avtoriteto, ki jo predsedniku daje ustava, naredi vse za umiritev situacije.

"Resnost situacije kliče po tem, da vsi, vključno s predsednikom Republike Slovenije kot institucijo, ki po ustavi predstavlja vse državljanke in državljane, storimo vse za umiritev strasti ter za družbeno ozračje dialoga, spoštljivo izraženega nestrinjanja in kritike," so zapisali v pismu predsedniku. Menijo namreč, da bi bile lahko ob stopnjevanju aktualnih razmer ogrožene ne le človekove pravice posameznikov in družbena kohezija, temveč bi lahko dogajanje v državi ogrozilo tudi delovanje države.