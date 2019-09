Pahor nagradil najuspešnejši mladinski start-up

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Borut Pahor je na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelil nagradi za najboljšo globalno odgovorno idejo in najuspešnejši mladinski start-up 2019. Obe nagradi je prejela Veronika Rožmanc, študentka oblikovanja iz Logatca, ki je zasnovala otroško igračo - šotor Oli v obliki kita, so sporočili iz predsednikovega urada.

Na slovesnosti je svoja podjetja in podjetniške ideje predstavila prva generacija štipendistov Fundacije za ustvarjalne mlade. Deset najbolj perspektivnih mladih podjetnic in podjetnikov v državi lahko, kljub temu da je njihova povprečna starost pod 18 leti, z inovativnimi in družbeno odgovornimi idejami dokazuje, da podjetništvo nima starostne omejitve.

Mladi prejmejo mesečno štipendijo

Fundacijo za ustvarjalne mlade je skupaj z desetimi uspešnimi slovenskimi podjetji lani ustanovil Pospeševalnik mladinskega podjetništva Ustvarjalnik. Vsako leto deset mladih z ambicioznimi obšolskimi projekti za obdobje enega leta prejme mesečno štipendijo, mentorsko ekipo in drugo potrebno podporo, da lahko udejanjijo svoje projekte.

Foto: STA

Predsednik republike je dolgoletni podpornik programov Ustvarjalnika. Med drugim je leta 2015 odprl vrata predsedniške palače mladim inovatorjem in podjetnikom, ki so razvijali svoje poslovne ideje od prve zamisli do izvedbe, lani pa predstavitvi Fundacije za ustvarjalne mlade.

Veronika Rožmanc je bila prejemnica obeh nagrad. Foto: STA

Veronika Rožmanc, prejemnica obeh nagrad, je študentka oblikovanja iz Logatca. Njen izdelek je v Sloveniji in na tujem v zadnjem letu zmagal na vseh natečajih, na katere je bil prijavljen, trenutno pa ima Veronika zanj bistveno več naročil, kot jih lahko izpolni. Preskok iz oblikovalke v podjetnico bo dokončno izpeljala s pomočjo podjetja Plastika Skaza, ki je njen izdelek vzelo pod svoje okrilje, so še navedli v predsednikovem uradu.