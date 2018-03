Pahor na zaslišanju o nepravilnostih v NLB

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, bo danes nadaljevala zaslišanja. Na sejo je povabila štiri priče, med njimi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je v letih, ko naj bi se nepravilnosti dogajale v največji slovenski banki, vodil vlado.

Parlamentarna preiskovalna komisija bo v zvezi z nepravilnostmi v NLB zaslišala tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je takrat vodil slovensko vlado. Foto: STA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija se ukvarja z domnevno spornimi nakazili iranske banke največji slovenski banki, prek katerih naj bi iranski državljan Iraj Farrokhzadeh med letoma 2008 in 2011 opral za približno milijardo dolarjev.

Te podatke je v dokumentih NLB našla parlamentarna komisija, ki raziskuje politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013, zadevo pa odstopila komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Komisija delo razširila tudi na Novo KBM

Vmes pa je nastala preiskovalna komisija, ki se ukvarja le s tem vprašanjem. Pod vodstvom Janija Möderndorferja (SMC) je delo začela septembra lani, ko je prišlo na dan, da so se podobne zadeve dogajale tudi v Novi KBM, pa je delo razširila še na to banko. V dozdajšnjih zaslišanjih se je osredotočala na sume pranja denarja in financiranja terorizma v NLB.

Komisija zaslišuje javne funkcionarje med letoma 2008 in 2011, ki so po Möderndorferjevih besedah v tem času imeli kakršnokoli možnost vplivanja oz. so bili obveščeni ali opustili dolžnost ravnanja v skladu s pooblastili. Zaslišuje tudi uslužbence NLB.

Kaj vedo o tej zgodbi, želijo danes člani komisije izvedeti od predsednika vlade v tistem času Boruta Pahorja, takratne vodje njegovega kabineta Simone Dimic in pravnega svetovalca za varnost Darka Lubija ter takratnega finančnega ministra Francija Križaniča.