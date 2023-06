Ovadba voznika šolskega avtobusa, ki naj bi spolno napadel mladoletnico, ovržena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprsko tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper 67-letnega voznika šolskega avtobusa, ki so jo kriminalisti spisali zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, poročajo Primorske novice. Tožilstvo namreč po poročanju časnika v njegovem vedenju ni našlo znakov kaznivih dejanj.

Dogajanje sicer sega v začetek februarja, ko je nekaj staršev vodstvu osnovne šole na območju Škofij prijavilo domnevno neprimerno vodenje voznika šolskega avtobusa. Takratna ravnateljica šole je o dogajanju obvestila policijo, ki je na podlagi prijave začela preiskavo.

Voznika so umaknili z delovnega mesta

Iz prevozniškega podjetja so po pisanju Primorskih novic že takrat opozarjali, da so prijave lažne, voznika pa so umaknili z delovnega mesta.

Kriminalisti so po opravljeni preiskavi na tožilstvo poslali kazensko ovadbo, ki jo je to zavrglo. Po neuradnih informacijah časnika bi lahko v opisanem primeru sicer šlo kvečjemu za kršitev zakona o javnem redu in miru.