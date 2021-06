Osemnajst- in dvajsetletnik brez izpita ukradla avtobus, se zaletavala in vozila po dvorišču osnovne šole #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so v preteklem tednu obravnavali neobičajno dejanje – odvzem avtobusa. Kaznivega dejanja sta osumljena dva domačina, stara osemnajst in dvajset let. Na avtobusu je po nestrokovni oceni nastalo škode za okrog 25 tisoč evrov.