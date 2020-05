Vlada: Ravnali smo gospodarno. Opozicija zahteva odgovore.

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ danes razpravljajo o porabi javnih sredstev za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije novega koronavirusa. Iz opozicijskih vrst je slišati dvome o transparentnosti poslov z zaščitno opremo in o njeni kakovosti, iz vladnih vrst pa zagotovila, da so v nemogočih razmerah ravnali gospodarno in v najboljši veri.

Poslanka SD Bojana Muršič je v imenu predlagateljev seje poudarila, da vladi sicer ne zavida razmer, s katerimi se je soočila. Nesporno je, da smo nujno potrebovali zaščitno opremo. Toda država je kljub temu zavezana vladavini prava in v času epidemije je transparentnost nabav toliko pomembnejša, je poudarila po pisanju STA.

Zakaj država ni opreme skušala kupiti neposredno?

Navedla je nekatere konkretne primere nabav zaščitne opreme preko posrednikov in se vprašala, zakaj država ni izkoristila vseh diplomatskih povezav in do opreme skušala priti neposredno. V presojo komisiji je poleg seznanitvenega sklepa po pisanju STA ponudila še sklep, naj se izvede izredna revizija nabav zaščitne opreme.

Določene maske nabavljali ceneje kot pred krizo

Svoje poglede na transparentnost nabav so na seji podali predstavniki pristojnih ministrstev. Obrambni minister Matej Tonin je izrazil zadovoljstvo z odzivom Slovenije pri soočanju z novim koronavirusom, za kar so najbolj zaslužni ljudje, ki so upoštevali navodila.

Matej Tonin je danes povedal, da so določene zaščitne maske v času krize nabavljali celo po nižji povprečni ceni, kot so jih pred tem pristojni v prejšnji vladi. Foto: STA

Zagotovil je, da je pristojna medresorska delovna skupina natančno preverjala ustreznost nabavljene zaščitne opreme. Omenil pa je tudi, da so določene zaščitne maske v času krize nabavljali celo po nižji povprečni ceni, kot so jih pred tem pristojni v prejšnji vladi. Zatrdil je, da sam nima česa skrivati in izrazil dvom o iskrenosti namenov pobudnikov današnje seje. Njihov cilj je po Toninovem mnenju prej padec vlade kot pa resnica, poroča STA.

O zaslužku med krizo niso razmišljali

Če kdo misli, da so pristojni utegnili v razmerah, ko so skušali čim prej zagotoviti zadostno količino primerne zaščitne opreme, razmišljati še o tem, kako bi ob tem zaslužil, se ne bi mogel bolj motiti, je dodal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti. Ob tem je po navajanju STA pojasnil podrobnosti odločitev o nekaterih konkretnih nabavah.

Aleš Cantarutti Foto: STA O ponudbi Geneplaneta je povedal, da je bila ena redkih, pri katerih je bila oprema dejansko dobavljiva, poleg tega pa so njihove ventilatorje v celjski bolnišnici nabavili že pred zavodom za blagovne rezerve. Na ministrstvu so dobili zagotovila, da so dovolj dobri, vedeli pa so, da niso najboljši, je pojasnil.

O konkretni ponudbi, pri kateri je posredovala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je Cantarutti po poročanju STA povedal, da je vsebovala zelo malo opreme, ki so jo v danem trenutku potrebovali, predvidevala je vnaprejšnja plačila, sukcesivne dobave in dobavljivost šele v štirih do šestih tednih. Zato je tudi medresorska delovna skupina ponudbo ocenila za neustrezno.

"Nakup brez posrednikov bi bil tvegan in težaven"

Neposredne pogodbe z dobavitelji bi bile po oceni državnega sekretarja preveč tvegane in fizično zelo težavne. Na trgu je v tistih razmerah "vladal divji zahod" oz. "teksas". S posredniki so se izognili prevaram, s kakršnimi so se sicer v kriznih razmerah soočili v številnih evropskih državah, je povedal po pisanju STA.

Zato tudi Cantarutti, kot je dejal, posameznih ponudb za povezave z ljudmi s primernimi stiki ni dojemal kot politični pritisk, pač pa kot klice ljudi, ki jim ni vseeno. To velja tudi za klic prvaka SD Dejana Židana, ki mu je predlagal povezavo s Sandijem Češkom, je pojasnil. Češko je sicer nato pristojne povezal s podjetjem Sanolabor, vendar pa so pri tej ponudbi ugotovili, da maske ne bi bile primerne za zdravstveno osebje, pač pa za splošno rabo.

Zakrajšek: Že prejšnjo vlado sem opozarjal

Nekdanji direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek pa je med drugim pojasnil, da je pristojno delovno skupino že za časa prejšnje vlade opozarjal na potrebo po hitrem nadomeščanju izdane zaščitne opreme, a dobil odgovor naj ne dela panike. Potem ko so novi vladi izdali še preostalo zaščitno opremo, so bila njihova skladišča povsem prazna, poroča STA.

Pohvalil je prizadevnost zaposlenih na zavodu, ki so delali od 7. do 21. ure, nato pa pisali še poročila. Njihov cilj je bil kar najhitreje skleniti pogodbo z vsakim, od kogar so prejeli ustrezno ponudbo, pri tem pa se niso spraševali, čigav stric ali teta je v določenem podjetju zaposlen. Danes smo lahko po njegovih besedah zadovoljni, da jim je uspelo zagotoviti dovolj zaščitne opreme.

Ministra na sejo ni bilo

Opozicija je že pred sejo izrazila pričakovanje, da bo vse pojasnil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki pa v DZ ni prišel. Računsko sodišče je sicer v ponedeljek izdalo sklep o uvedbi revizije glede nabave zaščitne opreme.

"Neverjetno fascinantno, kako so bili zaskrbljeni nekateri vplivni posamezniki" Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je že pred sejo komisije v izjavi novinarjem pojasnil, da bodo revidirali vlado, ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za obrambo in zavod za blagovne rezerve. Fokus bo na vseh ključnih vprašanjih glede nabav zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa, med drugim na evidentiranju potreb in izvedbi postopkov. Za sodišče je posebej zanimivo vprašanje usode pogodb, s priporočili in ukrepi pa se želijo usmeriti v prihodnost, da se takšna situacija ne bi ponovila, piše STA. Glede klicev in posredovanja politikov oz. vplivnežev pri nabavi opreme pa je Vesel dejal, da to nima nobene povezave z javnim naročanjem, da pa je "neverjetno fascinantno, kako so bili zaskrbljeni nekateri vplivni posamezniki". Sodišče bo tudi to preverilo, sodelujejo pa tudi z organi pregona. "Trenutno so nas vsi kontaktirali, tako da bomo poskušali uskladiti našo revizijo z njihovimi prizadevanji," je povedal Vesel. Napovedal je, da bo računsko sodišče reagiralo hitro. Ocenjuje, da bodo relativno hitro tudi zaključili revizijo, če ne bo "velike konkurence, kdo bo imel dokumentacijo v nekem trenutku", še piše STA.

Že pred sejo so svoja pričakovanja izpostavili opozicijski voditelji. Po ocenah vodje poslancev LMŠ Braneta Golubovića je danes prva priložnost, da vlada predstavi uradne dokumente, koliko, kaj in kje so kupili zaščitno opremo, kdo je odločil, da lahko kupujejo preko posrednikov, katere posrednike je vlada sprejela, da bodo uvažali medicinsko opremo iz Kitajske. "Danes je prvi korak opozicije, da pride do dna tem nepreglednim, negospodarnim in morda celo koruptivnim nabavam medicinske opreme," je dejal po navajanju STA.

Foto: STA

Židan Češku posredoval telefonsko številko

Tudi prvak SD Dejan Židan je dejal, da bodo danes začeli razčiščevati vse sume glede netransparentnosti, vojnega dobičkarstva ter nabave nepotrebne ali nefunkcionalne opreme. "Treba je razjasniti, kdo, kdaj, zakaj je bil tisti, ki je vzpostavil tako zelo netransparenten sistem, in tisti, ki je ukazal, da se lahko v Sloveniji potrebna oprema nabavlja le preko posrednikov," je pojasnil. Želijo odgovor glede odločitve, da bodo nabave potekale prek zavoda za blagovne rezerve.

Odgovoril je tudi glede posredovanja kontakta v primeru poslovneža Sandija Češka. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti je namreč že pred nekaj dnevi za STA navedel, da ga je Židan poklical in vprašal, če lahko posreduje njegov kontakt Češku. Danes je Židan pojasnil, da ni posredoval za nikogar, da pa je z dovoljenjem Cantaruttija Češku posredoval njegovo telefonsko številko, "da pokaže pot, kako lahko slovenska vlada neposredno naroči material, ki ga potrebujemo iz tujine".

"Skriva se kriminalec, skriva se kriminal"

Po ocenah poslanca Levice Mihe Kordiša je postalo jasno, da za vojnim dobičkarstvom, ki se dogaja pri nabavah zaščitne opreme, stoji celotna vlada, politično in interesno". Opozoril je, da na današnji seji komisije ni ne ministra Počivalška ne vladnega poročila o nabavi opreme ter dejal: "Skriva se kriminalec, skriva se kriminal."

V SAB so po besedah predsednice Alenke Bratušek prepričani, da je treba ne glede na krizo in virus za vsak cent javnega denarja povedati, kje, kaj, zakaj, od koga in na kakšen način. Upa, da bodo odgovore prejeli danes, sicer pa na interpelaciji.

"Interpelacija je glas slabe vesti Marjana Šarca"

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat pa je v izjavi napovedal, da bodo v razpravi na seji operirali predvsem s številkami, saj "ne moremo kar na počez obsojati ljudi in jih politično ubijati. Obveljati morajo argumenti". Interpelacijo Počivalška pa v NSi razumejo kot glas slabe vesti nekdanjega premierja Marjana Šarca, saj da je z vlado podcenjeval posledice epidemije, še poroča STA.