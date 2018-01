Udeležence je letos pričakalo deževno vreme, morje pa je imelo okoli 12 stopinj Celzija, a kot je pojasnil predstavnik organizatorjev Nino Cokan, to ljudi ne ustavi: "Vsi so nasmejani, dobre volje in to je bistvo - da začnemo novo leto z neko pozitivno energijo, da si rečemo, da zmoremo skočiti v mrzlo morje. Če to naredimo na novega leta dan, potem nam je vse drugo veliko lažje."

Natančnega števila udeležencev organizatorji po začetku skokov še niso vedeli, saj je bila prijava mogoča še tik pred začetkom prireditve, a obeti so zelo dobri. Tako so bile predprijave rekordne, saj so jih našteli več kot 70 odstotkov več kot leto prej oz. je željo po udeležbi nakazalo kar 650 ljudi.

Na pomol samo z akreditacijo

Po lanski nevšečnosti, ko je pod težo gledalcev popustil eden od pomolov na centralni portoroški plaži, je bil dostop na sosednje pomole mogoč samo z akreditacijo, množica pogumnežev pa se v morje ni podala skupaj, pač pa v skupinah po sto, in to na vsakih deset minut.

Kot je ugotavljal Cokan, to ni nikogar zmotilo: "Lani smo dali glave skupaj in poiskali rešitev, ki se je zdaj pokazala kot idealna. Dogodek se raztegne, gledalci vidijo svoje udeležence, svoje družinske člane, ni pretirane gneče." Kot je dodal, je to tudi recept, da čez eno leto, na jubilejnih 15. skokih, dosežejo številko tisoč udeležencev.

Potop v Velenjsko jezero

Običaj skokov v morja ali reke na novo leto je sicer v različnih oblikah prisoten še marsikje. Tako so v potapljači potapljaškega društva DPD Jezero iz Velenja danes odprli potapljaško sezono z že 23. novoletnim potopom v Velenjsko jezero. Dogodka se po navedbah društva udeležijo potapljači iz celotne Slovenije, med njimi pa so tudi pripadniki Podvodne reševalne službe Slovenije.