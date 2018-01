Melania na silvestrovo zasenčila vse

Na tradicionalni Trumpovi novoletni večerji, kjer morajo gostje plačati po 750 dolarjev in poteka v veliki plesni dvorani, so bili od družine Trump poleg predsednika in prve dame ter njunega sina Barrona prisotni še Ivanka Trump z družino ter Donald Trump mlajši in Eric Trump z ženo Laro. Na rdeči preprogi so dame nosile prestižne obleke, moški pa smokinge, vse pa je zasenčila Melania v roza svilnati obleki z izvezenimi rožami modne hiše Erdem.

Predsednikova najstarejša hči in svetovalka Ivanka Kushner je, preden se je podala na rdečo preprogo, objavila skupno fotogrfijo z možem Jaredom in otrokoma, šestletno Arabello in štitiletnim Josephom, na Instagramu in vsem zaželela srečno novo leto.

Happy New Year’s Eve! xx A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Dec 31, 2017 at 5:56pm PST

Trump je bil zaradi glamurozne večerje sicer deležen očitkov, da izkorišča svoj položaj predsednika.

Za lansko novoletno zabavo, ko je bil Trump sicer že izvoljen za predsednika, ni pa še prisegel, so morali gostje odšteti po 575 dolarjev oziroma 525 dolarjev, če so bili člani kluba v Mar-a-Largu, letos pa je cena poskočila na 750 dolarjev.