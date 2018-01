Na Reki med kopanjem utonila moška #video

Novoletno kopanje na Pećinah pred hotelom Jadran v središču Reke je bilo tokrat organizirano četrtič, udeležilo pa se ga je 15 ljudi.

Zaradi razburkanega morja so se sicer odpovedali kopanju, so pa se nekateri vseeno prijeli za roke in stopili v morje. Valovi so bili tako močni, da so jih odnesli. Dva moška sta se utopila, več jih je bilo poškodovanih. Moška, ki sta utonila, sta bila stara 65 in 66 let. Nesrečneža so še potegnili iz morja in jima nudili prvo pomoč, a je bilo prepozno.

V reševanju so sodelovali tudi gasilci. Eden izmed njih se je lažje poškodoval, ko ga je val odnesel na pečine.