Na silvestrovo na pediatrijo sprejeli šest otrok z alkoholom v krvi

Gasilci, reševalci in policisti so imeli na silvestrsko noč polne roke dela. Na interni kliniki UKC Ljubljana so ponoči obravnavali 26 bolnikov, dvema so pomagali zaradi alkoholnega opoja. Več dela z opitimi pacienti so imeli na pediatrični kliniki, kjer so morali pomagati kar šestim otrokom z alkoholom v krvi.

Na pediatrični kliniki so minulo noč zaradi alkohola in drog obravnavali šest otrok. Foto: STA

Na pediatrični kliniki so dežurni zdravniki v preteklih 24 urah v sprejemni ambulanti obravnavali 20 otrok, od katerih so jih 11 tudi sprejeli na pediatrično kliniko. Šest otrok je bilo obravnavanih zaradi akutnega alkoholnega opoja in uživanja drog. Najvišja izmerjena vrednost etanola v krvi je bila 1,8 promila.

Na interni kliniki so imeli manj dela z opitimi pacienti

Medtem so ekipe nujne pomoči interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v preteklih 24 urah obravnavale 55 bolnikov, od tega 26 ponoči, kar je približno toliko kot v času silvestrovanj pred letom dni. Zaradi tako imenovanega alkoholnega opoja so pomagali dvema pacientoma.

V urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana so v preteklih 24 urah pregledali in oskrbeli 153 poškodovancev, od teh so jih 21 hospitalizirali. Obravnavali so 13 težkih poškodb čez dan in tri ponoči. Podnevi so oskrbeli 72 lažjih poškodb, ponoči pa 44.

Dežurne ekipe so oskrbele tudi dva pacienta, ki sta se poškodovala s pirotehničnimi sredstvi, štiri poškodovane v pretepu, enega z vbodno rano in tri poškodovane v prometni nesreči.

Manjše število intervencij kot pred letom dni

Dispečerska služba reševalne postaje UKC Ljubljana je od 19. ure zvečer do 7. ure zjutraj obravnavala 54 intervencij, kar je precej manj kot lani. Reševalna vozila omenjene reševalne postaje so opravila 26 intervencij. V dveh primerih je intervencijo opravilo urgentno vozilo z zdravnikom, 28 intervencij pa so opravili drugi izvajalci, opravili pa so tudi 13 posvetov po telefonu.

Dežurni zdravniki na nevrološki kliniki so v zadnjih 24 urah oskrbeli 20 nujno napotenih bolnikov, od katerih sta dva potrebovala nadaljnje zdravljenje. Število obravnav je bilo manjše od dnevnega povprečja, ki sicer znaša 31.

Dispečerska služba reševalne postaje UKC Ljubljana je od 19. do 7. ure obravnavala 54 intervencij, kar je precej manj kot lani. Foto: STA

Ljubljanski policisti: Največ kršitev zaradi uporabe pirotehnike

Medtem so policisti na silvestrsko noč največkrat posredovali zaradi prometnih nesreč, vlomov ter kršitev javnega reda in miru. Največ zadnjih je bilo povezanih z uporabo pirotehničnih sredstev, nekaj ljudi pa so možje v modrem tudi pridržali.

Medtem ko je silvestrovanje na prostem v Ljubljani po podatkih ljubljanske policijske uprave potekalo mirno, so policisti na območju Ljubljane obravnavali večje število prijav kršitev javnega reda. Te so bile največkrat povezane z uporabo pirotehničnih sredstev.

Večinoma je šlo za motečo, pretirano in nepravilno rabo petard in raket. Policisti so posredovali 18-krat na javnem kraju in sedemkrat v zasebnem prostoru ter pridržali dva človeka.

Še pred začetkom praznovanj voznik trčil v pešca

Na drugem koncu države so mariborski policisti so ob prehodu v novo leto obravnavali 11 prometnih nesreč, v katerih se je en človek hudo poškodoval. Enemu od voznikov so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov vozilo zasegli, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Mariborski policisti so si med drugim ogledali prizorišča šestih požarov, katerih vzrok je bil v večini primerov nepravilna uporaba pirotehnike. Zaradi kršitev javnega reda in miru so morali posredovati 22-krat, tri kršitelje so pridržali.

Še pred večernimi praznovanji, okoli 17. ure, se je na Erjavčevi ulici v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v mimoidočega pešca in ga hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Zoper voznika bodo policisti vložili kazensko ovadbo.

Tretjino prometnih nesreč ob koncu tedna povzročili alkoholizirani vozniki

Javni red in mir so enkrat v zasebnem prostoru in štirikrat na javnem kraju kršili tudi na območju pomurske policijske uprave. Prekmurski policisti so obravnavali tudi vlom v stanovanjsko hišo in dve prometni nesreči z gmotno škodo.

Medtem so s policijske uprave Kranj sporočili, da so približno tretjino prometnih nesreč na gorenjskih cestah konec preteklega tedna na gorenjskih cestah povzročili vozniki pod vplivom alkohola. V štirih primerih so bili vozniki udeleženi v prometnih nesrečah z gmotno škodo, v enem primeru pa v nesreči s telesnimi poškodbami.

Prehod v novo leto je kar nekaj dela prinesel tudi gasilcem. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je nekajkrat zagorelo v zabojnikih za komunalne odpadke, gorelo pa je tudi na prostem. Število požarov na prostem se je po podatkih uprave za zaščito in reševanje povečalo po polnoči, ko so številni prihod novega leta proslavili s pirotehniko.