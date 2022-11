Okoli 100 ljudi vsak dan spi na ljubljanskih ulicah. Janković obljublja, da so rešitve na vidiku. #video

Brezdomstvo je žal vse večji problem tudi pri nas. "Zunaj spi med 80 sto 100 ljudi dnevno. In ti so res vse najbolj vidni," pojasni Hana Košan iz društva Kralji ulice. Uradnega števila brezdomnih sicer nimamo, a kot poudarjajo pri Kraljih ulice se povečuje s svetlobno hitrostjo.

"To je resna problematika vseh prestolnic, predvsem na zahodu. Tudi to je ena od slabih stvari, ki smo jih pridobili. Jaz bi začel s tem, da so brezdomci tudi ljudje, ki jim je treba pomagati," je problematiko brezdomstva komentiral ljubljanski župan, ki je na nedeljskih volitvah prepričljivo osvojil že svoj peti mandat Zoran Janković.

Življenje na ulici ima tako kot vsako več plati - med drugim je vedno vidno javnosti. "Velikokrat prihaja do prepirov. Ljudje niso za štirimi stenami. In mi pač te prepire vidimo. Prepirov za štirimi stenami pa žal ne vidimo," pove Košanova.

Na Poljanski ulici bo zrasel nov objekt namenjen brezdomcem

Ravno primeri prepirov in nasilnih dejanj pripomorejo k dodatni stigmatizaciji in odrinjenosti brezdomcev. "Veliko oseb, naših članov in članic, je v bistvu v hudi stiski. Imajo hude duševne težave in velikokrat so neke stvari, ki se zgodijo na ulicah odraz tega, da so ljudje v psihozah, v nekih hudih psihosocialnih stiskah in ostanejo sami. To so ljudje, ki jih noben noče," še pojasni Košanova.

A ljubljanski župan obljublja, da so rešitve na vidiku. Na Poljanski ulici projektirajo nov objekt, ki bo sprejel 200 brezdomcev. "Tam bodo tisti, ki napredujejo po lestvici, dobili svoje bivalne enote. Ker bivalna enota je prvi resen korak do neprofitnega stanovanja in s tem jih bomo poskušali prepričat, da se poskušajo zaposliti," je povedal Janković. Dolgotrajnejše rešitve, med drugim tudi zdravstveno varstvo brezdomcev, pa so v rokah države, poudarja Janković.