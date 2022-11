Z nakupom izbranih izdelkov Natureta v Sparu pomagate nahraniti brezdomce

Oglasno sporočilo

Spar Slovenija in Eta Kamnik bosta v skupni dobrodelni akciji Dva tisoč obrokov za brezdomce zavetiščem za brezdomce podarila najmanj 2.000 pripravljenih jedi Natureta. Z nakupom izbranih Naturetinih izdelkov lahko pomagate tudi vi. 240 obrokov Natureta so že prejeli štiri zavetišča in razdelilnica hrane.

Spar Slovenija in Eta Kamnik združila moči

Po podatkih statističnega urada je lani pod pragom tveganja revščine živelo približno 243 tisoč ljudi.* Po skokovitem dvigu cen živil je stanje še slabše. V Eti Kamnik so zaznali izjemno porast prošenj za donacijo hrane. Podobne izkušnje imajo tudi v Sparu, kjer sicer že več let donirajo presežke hrane humanitarnim organizacijam.

Zato so združili moči in organizirali dobrodelno akcijo Dva tisoč obrokov za brezdomce, pri kateri je s podatki o zavetiščih in njihovih zmogljivostih pomagalo tudi Ministrstvo za delo. Z akcijo, ki bo potekala več mesecev, v Sparu in Eti ne bodo le donirali, temveč tudi opozarjali na socialne stiske in revščino. "Gre za skupen projekt, s katerim želimo zvestim potrošnikom omogočiti čim ugodnejši nakup, hkrati pa vsak deseti izdelek v omenjenem obdobju podarimo zavetiščem, dnevnim centrom in hišam, ki pomagajo posameznikom v socialni stiski. Čustvena, finančna in materialna podpora se začnejo s toplim obrokom, kot se vsaka pot začne s prvim korakom," opisujeta projekt Spar in Eta.

Akcija že poteka

Zbrane pripravljene jedi Natureta bodo torej darovane zavetiščem, varnim hišam, dnevnim centrom in materinskim domovom po Sloveniji, ki ljudi podpirajo v času stiske ter jim s psihosocialno pomočjo, zagovorništvom in spremstvom, seznanjanjem z zakonodajo, postopki in pravicami ter z varnim začasnim bivanjem ponujajo možnost, da se ponovno vključijo v družbo kot samostojni in ustvarjalni člani skupnosti.

Vsak deseti kupljeni izdelek pomeni en obrok za brezdomce Vse do 22. novembra 2022 lahko v vseh Sparovih prodajalnah po Sloveniji kupite izbrane pripravljene jedi Natureta s kar 25-odstotnim popustom, desetino prodanih izdelkov pa bodo v Sparu skupaj z Eto Kamnik podarili zavetiščem za brezdomce. Vsak nakup šteje!



