Odstopila predsednica sveta stranke Gibanje Svoboda

Svet stranke, ki ga po statutu sestavljajo člani vlade, izvoljeni na predlog stranke, poslanci DZ in evropski poslanci, člani izvršnega odbora stranke in do 25 predstavnikov, izvoljenih na kongresu, se bo tako v sredo sestal na Brdu pri Kranju, kjer bo pred tem potekal koalicijski vrh.

Ob volitvah novega predsednika oziroma predsednice sveta stranke bo na dnevnem redu sicer predvsem načrt dela največje vladne stranke.

Kdo jo bo nasledil, še ni znano

Kdo bo na čelu sveta stranke nasledil Koželjevo, ki je to funkcijo zasedala od ustanovitve Gibanja Svoboda januarja lani, bo tako znano po sredini seji sveta stranke, ko bodo člani sveta, kot predvideva tudi statut, novega predsednika oziroma predsednico sveta izvolili iz svojih vrst.