Odprtje največjega drsališča na urbani strehi ALEJA SKY

Oglasno sporočilo

V ALEJI so danes že tretje leto zapored uradno odprli drsališče na strehi. Foto: Ana Levačič

Vsi ljubitelji drsanja bodo na kar tisoč kvadratnih metrih drsalnih površin in 140 metrov dolgih ledenih stezah lahko doživeli praznično vzdušje, ki se jim bo za vedno vtisnilo v spomin. S svojo praznično atmosfero in osupljivim razgledom na Kamniško-Savinjske Alpe bo drsališče zagotovo postalo središče zimske zabave v srcu naše prestolnice, na katerem je drsalo že več kot 30 tisoč drsalcev.

Drsališče bo obratovalo vse do konca letošnjega leta, z možnostjo podaljšanja tudi v prihodnje leto, če bodo to dopuščale vremenske razmere.



Delovni čas bo od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure ter ob nedeljah in praznikih od 11. do 20. ure. Na božični dan drsališče ne bo obratovalo, prav tako ne ob temperaturah, višjih od 10 stopinj Celzija, in v primeru prekomerne količine dežja, ki bi lahko vplivala na debelino in kakovost ledu.

"Drsalci bodo lahko v hiškah uživali v gostinski ponudbi nad mestom, se segreli s toplo čokolado, čajem ali kuhanim vinom in praženimi mandlji. Drsanje je odlična ideja za kakovostno preživljanje časa z vso družino in učinkovita vadba, primerna za vse generacije. Vstopnica za drsanje je lahko tudi odlično darilo, saj so na voljo darilni boni za otroke, odrasle in družinske vstopnice, z ali brez izposoje drsalk," je poudaril direktor ALEJE Toni Pugelj.

S prižigom notranjih luči so v ALEJI vstopili v praznično vzdušje z začetkom božične kampanje Lej, čudeži res obstajajo, ki se bo odvijala ves december. Začetek številnih božičnih aktivnosti bo 1. december s prižigom zunanjega okrasja in smreke, ki je visoka kar 14 metrov. Tako bo pravljična ALEJA pripravljena na številne praznične dogodke, s katerimi vas bodo presenetili.

"Poseben trenutek nas čaka v torek, 5. decembra, ko bosta ALEJO obiskala Miklavž in priljubljena narodnozabavna skupina Polkaholiki. Nepozabno doživetje za vse generacije se bo začelo ob 17. uri. V soboto, 16. decembra, bomo med 11. in 18. uro pred glavnim vhodom ALEJE gostili zeleni sejem v božičnih barvah, kjer boste lahko našli prav posebna praznična presenečenja. Tudi letos bo Božiček svoj dom našel kar v ALEJI v svoji pravljični božični sobi, kjer bo več dni zapored delil čarobne trenutke in se fotografiral z našimi obiskovalci," je dodal direktor.

Naša očarljiva okrasitev ima več kot 300 tisoč prazničnih lučk. Zunanjo novoletno razsvetljavo bomo prižgali v petek, 1. decembra. Pomembno je, da se v nakupovalni destinaciji obiskovalci in najemniki dobro počutijo v času največjega obiska," je pojasnil Toni Pugelj. Božična razsvetljava bo trajnostna, saj poraba elektrike za tehnologijo LED predstavlja le 0,1 odstotka letne porabe ALEJE, ki se proizvaja iz fotovoltaike na strehi.

Jutri bo v ALEJI črni petek oziroma Black Friday. ALEJA bo odprta kar do 22. ure. Že nekaj časa velja trend, da na ta dan stranke že nakupujejo predpraznična darila, kar kažejo tudi ugotovitve številnih raziskav. Kupci bodo lahko izkoristili tudi do 50-odstotne popuste v številnih trgovinah, kot so XYZ, S.Oliver, Sportina, Müller, Mass, Deichmann, Hervis, Cocozebra, Lisca, Buzz, Galileo, Office Shoes, Big bang, Orsay, Sensilab in številne druge.

Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Evropsko združenje nakupovalnih središč (ECSP) je maja letos ALEJI podelilo nagrado za dizajn in razvoj za izjemne projekte v trgovski panogi. V kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov je premagala različne finaliste iz Evrope. Najsodobnejša ljubljanska nakupovalna destinacija je zablestela s svojo večnamensko trajnostno naravnanostjo ter žirijo prepričala z inovativno uporabo strehe za šport, prosti čas in rekreacijo. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah, v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 31 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 850 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot sto milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov kot tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje ter inovativno trženje. Nakupovalno središče ALEJA Ljubljana je letos prejelo svetovno priznano nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del skupine SPAR Österreich.

