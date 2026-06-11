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Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
19.40

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
musaka jed

Četrtek, 11. 6. 2026, 19.40

27 minut

Odpoklic krompirjeve musake

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
musaka | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala globoko zamrznjeno krompirjevo musako, pakirano v HDPE vrečko in dodatno zaprto v kartonsko embalažo, distributerja Spar, Mercator, Tuš, E.Leclerc in nekaterih obratov javne prehrane.

Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok, še posebej pa tistih z alergijo na žveplov dioksid.

Odpoklic zajema vse serije krompirjeve musake z govejim mesom 3,5 kg in 6,75 kg, krompirjeve musake z mešanim mesom 4,6 kg, krompirjeve musake z blitvo 2,2 kg in 4,5 kg in grške musake z bučkami 2,3 kg in 4,4 kg.

Živila so se prodajala v toplotekah trgovskih verig in v nekaterih obratih javne prehrane in so bila zaužita na dan nakupa. V primeru morebitnega shranjevanja doma pa potrošnikom svetujejo, da živila zavržejo.

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