Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala globoko zamrznjeno krompirjevo musako, pakirano v HDPE vrečko in dodatno zaprto v kartonsko embalažo, distributerja Spar, Mercator, Tuš, E.Leclerc in nekaterih obratov javne prehrane.

Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok, še posebej pa tistih z alergijo na žveplov dioksid.

Odpoklic zajema vse serije krompirjeve musake z govejim mesom 3,5 kg in 6,75 kg, krompirjeve musake z mešanim mesom 4,6 kg, krompirjeve musake z blitvo 2,2 kg in 4,5 kg in grške musake z bučkami 2,3 kg in 4,4 kg.

Živila so se prodajala v toplotekah trgovskih verig in v nekaterih obratih javne prehrane in so bila zaužita na dan nakupa. V primeru morebitnega shranjevanja doma pa potrošnikom svetujejo, da živila zavržejo.