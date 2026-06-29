Slovenec se je pohvalil s pojedino prstacev na Hrvaškem: "Hvališ se, ko žreš zaščiteno vrsto?"

Hrvaška in slovenska javnost sta ogorčeni, potem ko se je Slovenec, ki te dni dopustuje na Kornatih, na omrežju Facebook pohvalil, da si je za večerjo privoščil morske datlje (prstace), morske sadeže, ki so na Hrvaškem strogo zaščitena vrsta in jih je prepovedano nabirati. Po poročanju portala Morski.hr je nelegalni trg z morskimi datlji na Hrvaškem sicer ustaljena praksa, saj je nadzor izjemno slab.

Slovenec se je na omrežju Facebook pohvalil, da si je na Kornatih za večerjo privoščil prstace. In to ne le na svojem profilu, temveč je objavo delil tudi v skupini FoodieSlovenia, poleg pa pripisal: "Dobre so! Mmmm."



Njegova objava s fotografijo, na kateri sta vidni dve ponvi, polni prstacev, je naletela na obsodbo in kritiko, predvsem s strani slovenske javnosti, ki se, tako se zdi, zelo dobro zaveda, da so prstaci na Hrvaškem, v Sloveniji in večini drugih držav prepovedani. Legalno so naprodaj le v Bosni in Hercegovini.

Foto: FB/Tadej Ferme/Foodie Slovenia

Pod objavo se je zbralo preko dvesto komentarjev, od tega večina kritičnih. Objavljamo jih le nekaj.

"Hvališ se, ko žreš zaščiteno vrsto?," "kakšno patetično dejanje, hvaljenje z namernim uničevanjem celega morskega dna. Egoizem brez primere," "nekateri drekači res ne veste več, kaj si vtakniti v rit. Briga vas za podmorje in za škodo, ki jo vaša presrana rit povzroči," "za tole pa sledi izgon iz Hrvaške plus visoka denarna kazen. Uničuješ podvodni svet, primitivec, fuj," "take zadeve objavi samo nekdo, ki je fustriran in išče pozornost na tak način, da draži ljudi z nezakonitimi zadevami. Nekako mora vzbuditi pozornost. In jo je. Sedaj uživa v vaših žaljivih komentarjih. Drugače je to miselno plitek človek," "zločin. Pojma nimaš. Ne ceniš niti malo našega morja in njegovih sadov," "dobre, ampak zaščitene in ne znaš jih pravilno pripraviti. Tvoj odnos do narave je napačen" ...

Prepovedani sta tako njihova posest kot uživanje. Oboje je po zakonu tudi kaznivo.

Morski datlji so na Hrvaškem strogo zaščiteni z Zakonom o varstvu narave in Zakonom o morskem ribištvu, ki v celoti prepovedujeta njihov ribolov, posedovanje, trgovino in izvoz. Kršitev te prepovedi se kaznuje z visokimi globami, ki za pravne osebe lahko znašajo več deset tisoč evrov, kazenski zakonik pa za uničevanje habitatov in ribolov zaščitenih vrst predvideva tudi zaporno kazen od šestih mesecev do petih let.

Na podoben primer naleteli že lani, a pristojni ne ukrepajo

Iz fotografije je razbrati, da je Slovenec prstace jedel na terasi za mizo. Ali si jih je pripravil sam ali jih je jedel v restavraciji, ni znano, a v vsakem primeru jih je najverjetneje od nekoga kupil.

Na Morski.hr so o identični situaciji na Kornatih pisali že lani, ko so policiji, državnemu inšpektoratu in vsem pristojnim organom posredovali videoposnetek in ime restavracije, ki očitno pod mizo ponuja prepovedane školjke. Policija kljub posredovanemu materialu do danes ni ukrepala.

Morski datelj ali prstac je školjka iz družine klapavic. Najti jih je mogoče v severovzhodnem Atlantiku, celotnem Sredozemlju in Črnem morju. Rastejo v morskih skalah, v katere ličinke izvrtajo luknje, potem pa zelo počasi zrastejo v školjke. Za en sam centimeter potrebujejo tudi do deset let. Nabirajo jih potapljači in sicer tako, da razbijajo skale, po potrebi tudi z eksplozivom. S tem porušijo naravno ravnovesje, saj uničijo tudi bivališča številnih drugih živali in organizmov. Zato so mnoge države njihovo nabiranje prepovedale, tudi vse države ob Jadranskem morju, z izjemo Bosne in Hercegovine.