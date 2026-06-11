Četrtek, 11. 6. 2026, 15.06
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Odpoklic jahalne čelade CH100 Fouganza
Distributer Decathlon Ljubljana je iz prodaje odpoklical jahalno čelado za odrasle in otroke CH100 Fouganza francoskega proizvajalca Decathlon. Stranski pritrdilni pašček se lahko med uporabo premakne nazaj, zaradi česar se jahalna čelada glavi ne prilega pravilno in ob padcu ne zagotavlja ustrezne zaščite pred udarci in poškodbami glave.
Številke modelov so: 8844101 (Črna), 8644620 (Zelena), 8644618 (Vijolična), 8644619 (Rožnata). EAN kode so 3608393859327, 3608390605460, 3608393895059, 3608390605453, 3608390605446, 3608390642809, 3608393897107, 3608390638895, 3608393897114, 3608390638888, 3608390638871, 3608390639090, 3608393896070, 3608390639083, 3608393896919, 3608390639076, 3608390639069, 3608390642908, 3608393896087, 3608390641994, 3608393896094, 3608390641987 in 3608390641970.
Distributer kupce prosi, naj izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.