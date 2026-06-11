Distributer Decathlon Ljubljana je iz prodaje odpoklical jahalno čelado za odrasle in otroke CH100 Fouganza francoskega proizvajalca Decathlon. Stranski pritrdilni pašček se lahko med uporabo premakne nazaj, zaradi česar se jahalna čelada glavi ne prilega pravilno in ob padcu ne zagotavlja ustrezne zaščite pred udarci in poškodbami glave.