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Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
15.06

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
čelada odpoklic izdelka

Četrtek, 11. 6. 2026, 15.06

22 minut

Odpoklic jahalne čelade CH100 Fouganza

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
jahalna čelada, izdelek | Foto Tržni inšpektorat RS

Foto: Tržni inšpektorat RS

Distributer Decathlon Ljubljana je iz prodaje odpoklical jahalno čelado za odrasle in otroke CH100 Fouganza francoskega proizvajalca Decathlon. Stranski pritrdilni pašček se lahko med uporabo premakne nazaj, zaradi česar se jahalna čelada glavi ne prilega pravilno in ob padcu ne zagotavlja ustrezne zaščite pred udarci in poškodbami glave.

Številke modelov so: 8844101 (Črna), 8644620 (Zelena), 8644618 (Vijolična), 8644619 (Rožnata). EAN kode so 3608393859327, 3608390605460, 3608393895059, 3608390605453, 3608390605446, 3608390642809, 3608393897107, 3608390638895, 3608393897114, 3608390638888, 3608390638871, 3608390639090, 3608393896070, 3608390639083, 3608393896919, 3608390639076, 3608390639069, 3608390642908, 3608393896087, 3608390641994, 3608393896094, 3608390641987 in 3608390641970.

Distributer kupce prosi, naj izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

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