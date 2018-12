Odpisani šef šolskih inšpektorjev: V Severni Koreji so postopki zelo hitri in učinkoviti #video

"V Severni Koreji ni postopkov oziroma so ti zelo hitri in učinkoviti," za Planet TV na očitke o dolgotrajnih postopkih in prevelikem zatekanju k formalizmom odgovarja glavni šolski inšpektor Tomaž Rozman, čigar zamenjavo je predlagal šolski minister Jernej Pikalo.

Rozman pravi, da so bile februarja 2014, ko se je ravno na predlog Pikala vrnil na položaj glavnega inšpektorja, zadeve kaotične in da jim je od takrat zadeve uspelo sanirati do te mere, da je inšpektorat začel dobro delovati.

"Kaj pa je bistvo demokracije, če ne postopki"

"Ukvarjali smo se s tistim, za kar smo plačani. Delali smo solidno. Organ se je konsolidiral. Inšpektorjev je sicer zelo malo, dva za šport in deset za šolstvo, število zadev pa neprestano raste. Res me fascinira, da lahko deset inšpektorjev ustrahuje 40 tisoč učiteljev," je izpostavil.

Glede očitkov o dolgotrajnih postopkih in prevelikem zatekanju k formalizmom je odgovoril, da je inšpektorat zavezan vnaprej določenim postopkom in zakonodaji. "Kaj pa je bistvo demokracije, če ne postopki? V severni Koreji postopkov ni oziroma so zelo hitri in učinkoviti," je pojasnil in dodal, da s tem ne opravičuje dolžine nekaterih postopkov.

Tomaž Rozman je še opozoril, da smo na splošno prenormirana družba in da je predpisov povsod, ne le v šolstvu, preveč.

"Določili smo prioritete"

Kot je dejal, je z vsemi inšpektorji, ki so imeli dolge postopke, opravil razgovore in zahteval, da zadeve pospešijo. "Določili smo prioritete. To so zagotovo pravice otrok in nasilje. Inšpektor je v takih primerih preostalo dolžan pustiti in jih prednostno obravnavati," je zatrdil.

Poudaril je tudi, da letno inšpektorat zaradi starejše strukture zaposlenih izgubi dobrih 50 delovnih dni, ker zaposlenim, starejšim od 50 let, pripada pet dodatnih dni dopusta.

Predpisov je preveč

Rozman je še opozoril, da smo na splošno prenormirana družba in da je predpisov povsod, ne le v šolstvu, preveč. Kot je dejal, je bilo ob sprejemanju različnih predpisov in zakonodaje s strani šolskega ministrstva premalo premisleka, kako bodo novi akti vplivali na šolstvo.