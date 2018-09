Odbor DZ še brez odločitve o primernosti Lebna za okoljskega ministra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je prekinil točko seje, v sklopu katere odloča o ustreznosti predstavitve kandidata Jureta Lebna za ministra za okolje in prostor. Leben je sicer obljubil sodelovanje z deležniki ter drugimi resorji. Prioritetno se namerava lotiti problema odpadne embalaže in sanacije degradiranih okolij.

"V popolnosti se zavedam, da je obseg dela na ministrstvu za okolje in prostor izjemno velik in izjemno zahteven," je v svoji predstavitvi poudaril Leben. Med drugim se je zavzel za "dvig odločevalskih in delovnih procesov" ter "vsebine dela" ministrstva. Obljubil je tudi intenzivno sodelovanje z drugimi resorji.

Na področju okolja je kot eno od prioritet izpostavil odpadno embalažo. Povedal je, da bo v zvezi z že nakopičeno embalažo "verjetno potreben nek interventen ukrep". Sicer pa se je zavzel za vzpostavitev novega koncepta, ki bo določil jasno odgovornost vsakega deležnika v sistemu.

Zavzel se je za boljše izkoriščanje obnovljivih virov energije

Glede morebitne sežigalnice je dejal, da "nima nič proti", a le pod določenimi pogoji - med drugim bi moral biti tak obrat neprofiten, ključen pa bo dialog. Zavzel se je tudi za boljše izkoriščanje obnovljivih virov energije, tudi postavitev vetrnic.

Izrekel se je za popolno ukinitev plastičnih vrečk, in sicer "čim prej", morda že do začetka prihodnjega leta. Obljubil je dvoletno programsko financiranje nevladnih organizacij in redna mesečna posvetovanja z njimi. Nevladnike bo ministrstvo v pripravo zakonodaje vključilo že v fazi priprave konceptov.

Prioriteta bo tudi sanacija degradiranih območij

Ena od prioritet bo tudi sanacija degradiranih območij. Leben se namerava nemudoma lotiti problema Celjske kotline, pozornost bi rad dal zlasti šolam in vrtcem. Delovati želi po načelu onesnaževalec plača.

Reko Muro namerava namesto za hidroelektrarne izkoristiti za potrebe namakanja v kmetijstvu. Iz Jernejevega kanala pa želi zapuščena plovila dvigniti na državne stroške in nato znesek izterjati od zadnjih znanih lastnikov.

Na področju prostora je obljubil analizo učinkovitosti izvajanja trojčka gradbene zakonodaje. Na področju stanovanjske politike se je zavzel za plasiranje več stanovanj na trg, še posebej tistih za mlade in mlade družine, tudi v sodelovanju z Družbo za upravljanje terjatev bank.

"Na ministrstvu se bodo morali navaditi na projektni način dela"

Pod Lebnom se bodo na ministrstvu za okolje in prostor morali navaditi na projektni način dela, je še napovedal.

Zaradi številnih poslanskih vprašanj in časovne omejitve je sicer odbor DZ sejo po treh urah razprave prekinil. Nadaljeval jo bo predvidoma popoldne, kdaj in kje točno, še ni znano.