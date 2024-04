Odbor bo odločal o dopolnilu, s katerim bi iz besedila črtali določilo, da v strnjenih naseljih v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb ne bi bila dovoljena vgradnja kurilnih naprav na trda in tekoča goriva. Umik je vlada napovedala že ob napovedi NSi, da bo vložila predlog za posvetovalni referendum. Tega so konec marca zavrnili in DZ je zakonski predlog v prvi obravnavi potrdil.

Določila glede omejitve rabe plina ostajajo

Bodo pa glede na vložena dopolnila, prav tako v skladu z napovedmi vlade, v predlogu ostala določila glede omejitve rabe plina, na katere so poleg opozicije opozarjali tudi v združenju distributerjev plina. Po dopolnilu bi se določba, da pri novi stanovanjski stavbi vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin ni dovoljena, začela uporabljati za stavbe, za katere bi bila vloga za gradbeno dovoljenje vložena od 1. januarja 2025. V obstoječem predlogu zakona je ta datum 1. julij 2024.

Z dopolnilom bi v predlog vnesli tudi možnost, da se bi lahko v primeru hibridnega sistema ogrevanja, pri katerem je primarni vir brezemisijski, kot sekundarni vir ogrevanja uporabljal tudi plin, a le za pokrivanje vršnih potreb.

Večkratno podaljšanje koncesij

Zakonski predlog bi glede na vloženo dopolnilo tudi bolj jasno določil, da se lahko obstoječe koncesije za upravljanje plinskega omrežja pod določenimi pogoji večkrat podaljšajo.

Svoje predloge dopolnil je vložila tudi NSi, ki napoveduje možnost zbiranja podpisov za zakonodajni referendum, in sicer bi med drugim poleg omenjenega določila črtala tudi vse določbe, ki se nanašajo na uporabo plina.

Poleg tega bi k določilu, da imajo energetsko učinkoviti sistemi daljinskega ogrevanja na določenem območju prednost pred posameznimi sistemi, dodali izjemo, da to ne bi veljalo za odjemalce z lastnim ogrevalnim sistemom na obnovljive ali nizkoogljične vire, če bi pri tem ustvarjal nižje emisije kot distributer toplote.