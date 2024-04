Prek družbe Borzen, ki po novem velja za osrednjo točko za dodeljevanje spodbud za obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost, bo letos za ta dva namena za fizične osebe v 12 pozivih razpisanih 80 milijonov evrov. Na Borzenu ob tem obljubljajo hitrejše in povsem digitalizirane postopke ter mrežo kontaktnih točk za svetovanje.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je v današnji izjavi spomnil na najavo iz lanske jeseni, da bo država vse ukrepe, povezane z obnovljivimi viri, prestavila pod eno streho na Borzen, ki opravlja naloge sistemskega operaterja elektroenergetskega trga in centra za podpore.

S tem so razbremenili Eko sklad, kjer so se čakalne dobe za odobritev vlog in dodelitev pomoči podaljšale na od pol do enega leta. Ob tem želijo na ministrstvu s popolno digitalizacijo postopkov in hitrejšim razreševanjem vlog državljanom omogočiti, da čim prej pridejo do sredstev, in s tem pospešiti zeleni prehod.

80 milijonov evrov za obnovljive vire in e-mobilnost

Letos bo za spodbujanje obnovljivih virov energije in trajnostne oziroma električne mobilnosti objavljenih 12 pozivov za fizične osebe, skupna vrednost razpisanih sredstev pa bo 80 milijonov evrov.

Skupaj s sredstvi za pomoč pri naložbah v obnovljive vire energije za pravne osebe, katerih skupna višina se dviga s 150 milijonov na 225 milijonov evrov, bo v treh letih prek Borzena vse skupaj za obnovljive vire na voljo 271 milijonov evrov, je napovedal Kumer.

Hkrati je Borzen postal osrednja ustanova za podeljevanje spodbud za trajnostno mobilnost. V tem in prihodnjih dveh letih bo iz načrta za okrevanje in odpornost za ta namen dodeljenih 17 milijonov evrov, ob tem pa na ministrstvu po Kumrovih besedah za trajnostno mobilnost snujejo še 63 milijonov evrov ukrepov, sofinanciranih iz evropske kohezijske politike, in dodatnih 30 milijonov evrov ukrepov na podlagi načrta za okrevanje.

Razpis za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn objavljen že v petek

Prvi razpis za obnovljive vire bo objavljen že v petek, in sicer bo šlo za nov razpis za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn, potem ko je bil razpis prek Eko sklada novembra lani predčasno zaprt. Gre za razpis po stari shemi, ki se je iztekla s koncem leta 2023 in po kateri lastnik nove sončne elektrarne po pridobitvi soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje omrežnino za energijo plačuje le za razliko med prejeto in oddano elektriko (t. i. net metering).

Na voljo bo 14 milijonov evrov, vsi pogoji bodo enaki kot v lanskem razpisu, sredstva bodo na voljo za tiste fizične osebe, ki so vlogo za priključitev na omrežje vložile do konca 2023, napravo pa bodo morali registrirati do konca tega leta. Na Borzenu pričakujejo celo več kot 20 tisoč vlog, mogoče je, da se bodo razpoložljiva sredstva ob velikem interesu celo povečala.

Junija nato sledi prvi razpis po novi shemi, po kateri bodo vsi tisti, ki bodo vložili nove vloge za soglasje, plačevali omrežnino za energijo na vso prejeto energijo iz omrežja. Razpis bo odprt za fizične in pravne osebe, najprej pa je predviden razpis za skupnostno samooskrbo, na katerem bo na voljo 30 milijonov evrov.

Prvi razpis za fizične osebe bo predvidoma septembra, pristojni pa obljubljajo, da bodo pogoji privlačni, subvencija pa skoraj gotovo višja kot po razpisu po stari shemi. Prav tako junija bosta razpisana še dva milijona evrov za dograditev obstoječih naprav za samooskrbo z elektriko s hranilniki energije.

Maja oz. junija na Borzenu napovedujejo tudi drugi javni poziv za pomoč pri naložbah v obnovljive vire za podjetja in lokalne skupnosti, na katerem bo predvidoma na voljo okoli 45 milijonov evrov. Podpora bo nekoliko znižana kot na prvem razpisu lani jeseni.

V prvih dneh junija bo objavljen razpis za subvencioniranje električnih koles

Objavljanje razpisov za trajnostno oz. električno mobilnost bo medtem steklo junija, pri čemer bo do sredine leta 2026 za električne avtomobile na voljo 15 milijonov evrov, za polnilno infrastrukturo dva milijona evrov in za električna kolesa štirje milijoni evrov.

V javnosti je precej zanimanja požela napoved subvencioniranja električnih koles. Razpis, objavljen predvidoma v prvih dneh junija, bo omogočil subvencijo v višini 30 odstotkov prodajne cene, pri čemer pristojni napovedujejo precej stroge pogoje, saj želijo spodbujati dnevno mobilnost, ne pa nakupov športnih koles ali koles za turistične namene. Subvencijo bodo zelo verjetno obračunali prodajalci.

Na ministrstvu ciljajo na spodbuditev okoli osem tisoč nakupov tovrstnih koles na leto. Danes se skupaj v državi letno proda okoli 16 tisoč električnih koles.

V Borzenu se bodo po besedah direktorice Mojce Kert osredotočili predvsem na pozitivno uporabniško izkušnjo. Procesi bodo v celoti digitalizirani, pomagali si bodo tudi s klepetalnim robotom. Po njenih zagotovilih so usmerjeni v hitro reševanje vlog in izplačilo podpor.

Ekipo so zato opremili z dodatnimi strokovnjaki, do konca aprila bodo v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami in Eko skladom odprli tudi 16 svetovalnih pisarn, do konca junija pa 30.

Na Borzenu pozivajo vse vlagatelje, da izkoristijo priložnosti digitalne oddaje vlog in možnosti svetovanja ter pomoči, da bodo postopki res tekli čim hitreje. Čas odobritve vlog naj bi se po napovedih vsaj prepolovil, čas izplačila subvencije za postavitev sončnih elektrarn pa naj bi po stari shemi skrajšali na dva meseca od dokončne odločbe, po novi pa na vsega deset dni. Želja je, da bi sčasoma celoten postopek skrajšali na nekaj tednov.