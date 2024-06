Odbor DZ danes o treh strateških obrambnih dokumentih

Odbor DZ za obrambo bo danes obravnaval predloge treh temeljnih razvojno-usmerjevalnih dokumentov na obrambnem področju, in sicer obrambno strategijo, vojaško strategijo in strategijo civilne obrambe. Dokumenti upoštevajo nove varnostne izzive, ki so v Evropi nastali po agresiji Rusije na Ukrajino, so ob sprejemu pojasnili na vladi.

Obrambno strategijo bo država uveljavljala z uresničevanjem odvračanja vojaških in drugih groženj, branjenjem neodvisnosti, nedotakljivosti in ozemeljske celovitosti države ter z zagotavljanjem neprekinjenega delovanja države in družbe.

Vojaška strategija med cilji določa kredibilno in uspešno odvračanje, zaščito suverenih interesov države, kredibilen prispevek h kolektivni obrambi, prepoznaven prispevek k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti ter prispevanje k okrepljeni odpornosti države in družbe, so ob sprejemu dokumentov na vladi navedli na ministrstvu za obrambo.

Ministrstvo: Dokumenti ne prinašajo novih finančnih obremenitev

S pomočjo strategije civilne obrambe pa bodo nosilci obrambnega načrtovanja zagotavljali civilne zmogljivosti za podporo države gostiteljice, krepitev odpornosti pred hibridnimi grožnjami, za zaščito kritične infrastrukture, strateško komuniciranje, informacijsko-komunikacijsko podporo, geoprostorsko podporo ter izvajanje obrambnih dolžnosti, v vojni pa tudi za izvajanje materialne in zdravstvene oskrbe ter drugih nalog civilne obrambe, so našteli na ministrstvu.

Na ministrstvu za obrambo so tedaj poudarili, da dokumenti ne prinašajo novih finančnih obremenitev, vendar povzemajo že uveljavljene mednarodne zaveze države na obrambnem področju, med njimi dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP do leta 2030 in investicije v glavno opremo v višini 20 odstotkov vojaškega dela proračuna.