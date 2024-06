Obrambni ministri o večji vlogi zavezništva pri podpori Ukrajini

Obrambni ministri držav zveze Nato bodo danes in v petek v okviru priprav na julijski vrh voditeljev v ZDA razpravljali predvsem o večji vlogi zavezništva pri usklajevanju podpore Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg verjame, da se jim bo uspelo dogovoriti.

Ministri za obrambo članic zveze Nato, med njimi slovenski minister Marjan Šarec, se bodo v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred vrhom voditeljev, ki bo med 9. in 11. julijem potekal v Washingtonu. V ospredju obeh zasedanj bo nadaljnja podpora Ukrajini, predvsem pa večja vloga zavezništva pri tem.

Madžarski premier Viktor Orban je na sredinem srečanju s Stoltenbergom v Budimpešti zagotovil, da Madžarska ne bo blokirala načrta, v skladu s katerim bi imel Nato vodilno vlogo pri usklajevanju podpore Ukrajini.

Stoltenberg: Kijevu bi morali vsako leto zagotoviti najmanj 40 milijard evrov vojaške pomoči

Tako generalni sekretar pričakuje, da bodo obrambni ministri potrdili načrt. Kot je povedal v sredo, bo lahko več podrobnosti podal v petek po koncu zasedanja. Med drugim preučujejo možnost, da bi pod okrilje Nata prešla tudi kontaktna skupina za podporo Ukrajini, znana pod imenom Ramstein, ki jo trenutno vodijo ZDA.

Ta se bo sicer sestala danes pred obrambnim ministerialom Nata, o nadaljnji podpori Kijevu pa bodo kasneje obrambni ministri članic zavezništva z ukrajinskim kolegom govorili tudi v okviru Sveta Nato-Ukrajina.

Stoltenberg si obenem prizadeva, da bi se članice dolgoročneje zavezale podpori Ukrajini. Poziva, da bi morali vsako leto Kijevu zagotoviti najmanj 40 milijard evrov vojaške pomoči.

Obrambni ministri bodo v okviru priprav na zasedanje voditeljev govorili še o krepitvi obrambne in odvračalne drže Nata, pri čemer so po besedah Stolenberga ključne krepitev obrambnih izdatkov in naložbe v obrambno industrijo.