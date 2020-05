Od začetka epidemije izrekli za več kot 150 tisoč evrov glob

Zdravstveni inšpektorat je v času epidemije opravil več kot šest tisoč inšpekcijskih pregledov in od policije prejel več kot osem tisoč predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov. Zaradi kršitev prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev so izrekli 50 glob, za kršitve prepovedi gibanja več kot 1200 glob. Skupni znesek glob znaša več kot 150 tisoč evrov.

V času epidemije je vlada omejila zbiranje ljudi na javnih krajih in omejila njihovo gibanje, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. Tako je 20. marca začela veljati prepoved zbiranja in gibanja na javnih površinah, je pa odlok določil nekaj izjem, na primer dostop do službe, lekarn, bolnišnic in najbližje trgovine z živili. Deset dni pozneje so prepovedali še gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, piše STA.

Izrekli več kot tisoč glob v skupnem znesku več kot sto tisoč evrov

Natanko en mesec po uveljavitvi prepovedi so sprostili gibanje med občinami, medtem ko je od ponedeljka dovoljeno zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih ob upoštevanju ustrezne razdalje.

Poleg tega so 16. marca z odlokom o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev zaprli trgovine (razen živilskih), lokale, restavracije, frizerske in kozmetične salonov itd. Nato so se po petih tednih lahko znova odprle trgovine z gradbenim materialom, z avtomobili in kolesi, kemične čistilnice in nekatere servisne delavnice, po prvomajskih počitnicah so zaživele še nekatere dejavnosti, med drugim strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, določene neživilske trgovine, frizerski saloni, zlatarji in urarji, ta teden pa je znova lahko začela delovati večina storitvenih dejavnosti, poroča STA.

Nadzor nad omenjenima odlokoma je bil oziroma je še v rokah zdravstvenega inšpektorata. Glede nespoštovanja odloka o prepovedi gibanja in zbiranja pa sodelujejo s policijo, ki tovrstne kršitve ugotavlja prioritetno in inšpektoratu predlaga uvedbo prekrškovnega postopka.

Inšpektorat je za kršenje odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom izrekel več kot 50 glob v skupnem znesku več kot 40 tisoč evrov. Največ kršitev je bilo v gostinstvu in v različnih trgovinah, so na inšpektoratu pojasnili za STA. Za kršenje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih krajih pa so izrekli več kot 1200 glob v skupnem znesku več kot 110 tisoč evrov, navaja STA.