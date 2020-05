V zadnjih 24 urah brez novih okužb, umrl še en bolnik #vŽivo

V Sloveniji so v sredo opravili 981 testiranj na novi koronavirus in potrdili eno novo okužbo. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 1.468 okužb. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrl še en človek, skupno število umrlih je naraslo na 105. Na vladni novinarski konferenci medtem sodelujejo okoljski minister Andrej Vizjak, infektologinja in strokovna mentorica študentom v vladnem klicnem centru za covid-19 Mojca Matičič ter uradni vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.

V sredo so pri nas ob 981 testiranjih odkrili eno novo okužbo na novi koronavirus. Pristojni so pri nas tako skupaj potrdili 1.468 okužb. Včeraj je za boleznijo covid-19 umrl še en človek, kar pomeni, da je število smrtnih žrtev naraslo na 105. V bolnišnicah se je zaradi okužbe z novim koronavirusom v sredo zdravilo 21 bolnikov, od tega trije v enotah intenzivne terapije. Iz bolnišnice sta bila odpuščena dva bolnika, kar pomeni, da so pri nas iz bolnišnic v domačo oskrbo skupaj odpustili že 278 ljudi.

V ljutomerskem domu starejših prvi obiski Varovanci doma starejših občanov Ljutomer so imeli v sredo prve obiske, saj so po besedah direktorja Tomislava Nemca skupaj s strokovnjaki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor vzpostavili stanje, ki je varno za stanovalce in obiskovalce. V sredo so zabeležili devet obiskov, danes jih je napovedanih 11. Po zadnjih podatkih je bilo v ljutomerskem domu na novi koronavirus pozitivnih še 11 stanovalcev. (STA)

Samoplačniški testi pomembni zaradi dokazovanja negativnosti

Infektologinja in strokovna mentorica študentom v vladnem klicnem centru za covid-19 Mojca Matičič je na vladni novinarski konferenci povedala, da bo klicni center za covid-19 na brezplačni telefonski številki 080 1404 od ponedeljka dalje deloval med delovnikom od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. "Do danes smo prejeli 42.261 klicev ali povprečno 611 klicev vsak dan. Najdaljši klic je trajal eno uro in 29 minut," je povedala Matičičeva.

Potreba po dokazovanju negativnosti je eden od glavnih razlogov za samoplačniška testiranja na covid-19, je pojasnila infektologinja Mojca Matičič. Foto: STA

Glede možnosti samoplačniških testiranj je Matičičeva dejala, da so v času delovanja klicnega centa prejemali veliko vprašanj ljudi, kje bi bilo možno odvzem brisa opraviti samoplačniško. "Razlogi za ta vprašanja so bili čisto praktične narave in so se nanašali na pogoje vstopa v druge države, ki so takšne teste zahtevale. Potreba po dokazovanju negativnosti je tako eden od glavnih razlogov za takšna testiranja," je pojasnila Matičičeva.