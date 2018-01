Od požara je že pol leta, odpadki pa še vedno ležijo po tleh #video

Minilo je že dobrega pol leta od ene od največjih lanskih ekoloških nesreč pri nas, požara v predelovalnici odpadkov Ekosistemi pri novomeški Straži. Požar je tri dni gasilo 500 poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Koliko ton odpadkov je gorelo, še zdaj ni jasno. Kljub obljubi upravitelja, da bo pogorišče saniral do konec leta, pa odpadki še vedno ležijo prav tam, kjer so goreli. Upravitelj odlagališča je nedosegljiv, domačini pa se bojijo, da bi se lanska tragedija lahko ponovila.

Franc Plut iz civilne iniciative Zalog-Loke redno spremlja in dokumentira dogajanje na požarišču predelovalnice odpadkov Ekosistemi. Dobro ve, da se razen sanacije na požarišču druge aktivnosti ne smejo izvajati. A o sanaciji že mesece ni ne duha ne sluha.

Nevarnost za podtalnico

Odpadki pa še zdaleč niso pod streho. Začasno rešitev, polivinil, je že zdavnaj razmetal veter. In ker tla pod vsemi odpadki niso utrjena, deževnica pronica v podtalnico. "Voda še vedno steka do vodnjakov, v katerih je bila kontaminirana voda," je povedal Plut.

Analize, ki jih je opravil Arso, so onesnaženost pripisale fekalijam. Vodnjake so vseeno izpraznili. Končna poročila tudi sicer večje onesnaženosti zaradi požara niso navedla. Kot je povedal Plut, so zato zdaj precej nezaupljivi.

"Sanacija se odvija prepočasi"

In s civilno iniciativo mnenje deli tudi župan. "Sanacija pogorišča na lokaciji nekdanje opekarne Zalog se odvija prepočasi oziroma po našem mnenju sploh ne ," razlaga Dušan Krštinc.

Vse, kar se je zgodilo, je, da so v Ekosistemih odpadke spravili na kup, pravi. Od okoljskega ministrstva bodo zato zahtevali, naj pritisne na lastnike in pospeši sanacijo pogorišča. "Če bodo odpadki tako ostali do poletnih mesecev, ko vemo, da so visoke temperature, obstaja bojazen, da se polivinilom pojavi samovžig." Na občini zato načrtujejo tudi spremembo občinskega prostorskega načrta. Zbiranje odpadkov na tem območju bi radi onemogočili. Ne nazadnje gre za Naturo 2000, poudarjajo.