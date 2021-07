Od danes veljajo nova pravila za vstop v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji v skladu z novim odlokom o prehajanju meje od danes ne velja več seznam držav glede na epidemiološko sliko. Vsi potniki morajo pri vstopu v državo predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT), sicer morajo v karanteno. Izjema so otroci, mlajši od 15 let, dvolastniki in tranzitni promet, ne pa tudi dnevni migranti.