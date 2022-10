Od danes do četrtka možno predčasno glasovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležili volitev predsednika republike, lahko svoj glas na predsedniških volitvah oddajo na predčasnem glasovanju. To bo potekalo na 96 voliščih po Sloveniji od danes do četrtka, vsak dan med 7. in 19. uro.